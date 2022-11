Verona-Juventus 0-1, Rete di Kean, Allegri vince ancora

Quinta vittoria di fila in campionato (senza subire gol) per la squadra di Allegri, che passa 1-0 al Bentegodi e sale provvisoriamente al 3° posto solitario in classifica. Nel primo tempo tanta intensità, ma poche chance: ci provano Sulemana e Lasagna, rispondono Milik e Locatelli. Dopo l’intervallo spreca Dawidowicz ma non Kean, che la decide al 60′. Nel finale il Var annulla un rigore fischiato al Verona: non è fallo di Bonucci su Verdi. Espulso Alex Sandro nel recupero. Nona sconfitta consecutiva per i gialloblù

14^ Giornata Napoli-Empoli 2-0, Spezia-Udinese 1-1, Cremonese-Milan 0-0; Lecce-Atalanta 2-1, Sassuolo-Roma 1-1, Fiorentina-Salernitana 2-1; Inter-Bologna 6-1, Torino-Sampdoria 2-0, Verona-Juventus 0-1, ore 20.45 Lazio-Monza

Classifica: Napoli 38, Milan 30, Juventus 28, Atalanta, Inter, Lazio 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna, Sassuolo 16, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.

15^ Giornata venerdì 11 novembre ore 20:45 Empoli-Cremonese, sabato 12 novembre ore 15:00 Napoli-Udinese, ore 18 Sampdoria-Lecce, ore 20.45 Bologna-Sassuolo, domenica 13 novembre ore 12:30 Atalanta-Inter, ore 15 Verona-Spezia, Monza-Salernitana, Roma-Torino, ore 18 Milan-Fiorentina, ore 20.45, Juventus-Lazio

