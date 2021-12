Vola l’Atalanta che travolge il Venezia, ride anche la Viola

Gian Piero Gasperini

Super Atalanta, travolge il Venezia 4-0 ed aggancia l’Inter al terzo posto in classifica in attesa del match dei nerazzurri milanesi. Torna alla vittoria anche la Fiorentina, 3-1 sulla Sampdoria, e zona Europa staccando la Juve. La squadra di Gasperini ottiene il quarto successo consecutivo in campionato e aggancia momentaneamente l`Inter al 3° posto. A Bergamo, contro il Venezia, sblocca subito uno scatenato Pasalic che poi trova il raddoppio appena cinque minuti dopo. Nella ripresa arriva anche la terza rete di Koopmeiners, prima del palo colpito da Muriel. Al 67` ancora Pasalic firma la tripletta personale, sul secondo assist del colombiano, per il definitivo poker dell`Atalanta

Ritmi alti al Franchi: risultato sbloccato da Gabbiadini con un bel gol di testa su assist di Candreva. Il pari arriva da Callejon ben servito da Sottil, poi Vlahovic completa la rimonta di testa. Allo scadere del primo tempo Sottil cala il tris

Risultati (quindicesima giornata): Atalanta-Venezia 4-0, Fiorentina-Sampdoria 3-1, Hellas Verona-Cagliari ore 20.45, Salernitana-Juventus ore 20.45, Bologna-Roma, mercoledì 1 ore 18.30, Inter-Spezia, mercoledì 1 ore 18.30, Genoa-Milan, mercoledì 1 ore 20.45, Sassuolo-Napoli, mercoledì 1 ore 20.45, Torino-Empoli, giovedì 2 ore 18.30, Lazio-Udinese, giovedì 2 ore 20.45

Classifica: Napoli 35, Milan 32, Inter, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juventus, Lazio, Bologna 21, Verona, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari, Salernitana 8

Prossimo turno (sedicesima giornata): Milan-Salernitana, sabato 4 ore 15, Roma-Inter, sabato 4 ore 18, Napoli-Atalanta, sabato 4 ore 20.45, Bologna-Fiorentina, domenica 5 ore 12.30, Spezia-Sassuolo, domenica 5 ore 15, Venezia-Hellas Verona, domenica 5 ore 15, Sampdoria-Lazio, domenica 5 ore 18, Juventus-Genoa, domenica 5 ore 20.45, Empoli-Udinese, lunedì 6 ore 18.30, Cagliari-Torino, lunedì 6 ore 20.45

