A Montecarlo resta in corsa solo Fabio Fognini

Fabio Fognini resta l’unico italiano in corsa, dei cinque qualificatisi al secondo turno del “Rolex Monte-Carlo Masters”, secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Dopo Sinner, Cecchinato e Caruso semaforo rosso anche per Lorenzo Sonego.

Nel match che ha chiuso il programma sul Campo Ranieri III il 25enne torinese, n.28 ATP (best ranking dopo la conquista del secondo titolo ATP al “Sardegna Open” di Cagliari), che si era sbarazzato in due set al primo turno di un avversario insidioso come l`ungherese Marton Fucsovics, n.40 del ranking, contro il quale aveva perso tre delle quattro sfide precedenti, è stato costretto a ceder il passo al tedesco Alexander “Sascha” Zverev, n.6 ATP e quinta testa di serie, vincitore per 63 63, in un`ora e 38 minuti di partita.

L’Italia resta in campo con il solo Fognini avanzato agli ottavi di finale. Prossimo ostacolo per il ligure – oggi il serbo Filip Krajinovic, n.37 ATP, che si è sbarazzato per 60 63 del lucky loser argentino Juan Ignacio Londero, n.94 ATP, ripescato in tabellone dopo il ritiro del russo Medvedev, numero due del seeding, risultato positivo al Covid-19.b Il 29enne di Belgrado è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti con il ligure e si è imposto nelle ultime due sfide.

