Air France e Klm riprendono voli da Venezia

Il Gruppo Air France-KLM è il primo gruppo aereo internazionale a riattivare i voli da Venezia. A partire dal 1° giugno riprenderà gradualmente i collegamenti e, entro la fine del mese, collegherà tutti i giorni l’aeroporto Marco Polo sia a Parigi Charles de Gaulles che ad Amsterdam Schiphol. “Ritornare a volare a Venezia – ha sottolineato Stefan Vanovermeir, Direttore Generale Air France-KLM East – è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza della città lagunare e di tutto il Veneto per il Gruppo Air France-KLM. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell’imminente stagione turistica” Mediterranean.

“La riattivazione dei voli su Amsterdam e Parigi da parte del Gruppo Air France-KLM – ha continuato Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save – è di particolare rilevanza perché segna per l’aeroporto di Venezia il riavvio del traffico internazionale su due importanti hub europei e apre il nostro territorio all’accoglienza di ritrovati flussi di visitatori”. Per Amsterdam, a partire dal 1° giugno, un volo al giorno. Per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 4 giugno: 2 voli la prima settimana di giugno; 3 voli la seconda settimana di giugno; 5 voli la terza settimana di giugno; 7 voli la quarta settimana di giugno.

La rete europea è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli si colleghi alla rete intercontinentale del Gruppo Air France-KLM. Mascherina obbligatoria e distanziamento sociale a bordo, igienizzazione dei sedili e di tutte le superfici all’interno dell’aeromobile, ricambio dell’aria ogni 3 minuti tramite sistema di filtraggio dell’aria costituito da filtri anti particolato HEPA, identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie, in grado di rimuovere più del 99% dei contaminanti virali e batterici.

