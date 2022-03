Amministrative, Salvini lancia il “laboratorio Sicilia”

Matteo Salvini

Dal coordinatore siciliano di Forza Italia Gianfranco Miccichè (“una scelta intelligente e generosa”) fino al segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa (“apprezziamo l`idea di Salvini”). La proposta della lista “PRIMA L`ITALIA”, lanciata da Salvini in vista delle elezioni amministrative in Sicilia per allargare il perimetro della Lega e dell`intero centrodestra – un passo concreto verso la federazione – inizia ad attecchire, secondo quanto si apprende da fonti della Lega.

Salvini ha incassato con soddisfazione i primi segnali positivi, che si sommano al via libera già anticipato dagli autonomisti (“accogliamo con favore l`idea di Salvini”, ha dettato Roberto Di Mauro): nei prossimi giorni il leader della Lega intende dare altri dettagli sul “laboratorio Sicilia” al Cavaliere.

