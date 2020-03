Anche il governatore del Piemonte Cirio positivo al Coronavirus. Tampone a tutta la Giunta regionale

Alberto Cirio

Anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. “Le sue condizioni di salute – si legge in una nota della Regione – sono buone e il presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia”.

Il presidente Alberto Cirio comunica che nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi presidenti presenti a Roma il 4 marzo per l`incontro a Palazzo Chigi, ha effettuato il test per il Coronavirus e il risultato è purtroppo positivo. Le sue condizioni di salute sono buone e ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente, e naturalmente la sua famiglia. Il Presidente ha già predisposto tutto il necessario affinché l`attività della Regione Piemonte in un momento più che mai difficile possa procedere senza ostacoli. Continuerà a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza. Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai Piemontesi e all`Italia il suo massimo supporto. Questa, come sapete, è una giornata complessa anche alla luce del nuovo decreto approvato nella notte dal Governo, che irrigidisce le misure di contenimento su tutto il territorio nazionale e in particolare in cinque province del Piemonte: Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e VCO.

Alberto Cirio, dopo la notizia della positività al Coronavirus, ha diffuso un videomessaggio. “Siamo lucidamente sul pezzo, non ci sono problemi sulla gestione della Regione – ha detto il presidente del Piemonte -. Il lavoro che abbiamo fatto questa notte io continuo a farlo, da qui posso lavorare in contatto diretto su tutta l’attività della Regione”. “Sono a casa isolato – ha aggiunto Cirio – vivo con la mia famiglia e due bambini. Sto bene, non ho nessun tipo di sintomo, se non ci fosse stato l’incontro di martedì a Roma non mi sarei sottoposto al tampone, perché non ho sintomi. La malattia non mi distoglie dal lavoro alla guida della Regione”.

TAMPONE A TUTTA LA GIUNTA

A seguito del riscontro della positività al “coronavirus covid19” del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha disposto il covid-test su tutti i componenti della Giunta regionale e sullo staff del presidente. Il responsabile dell’Unità di crisi, Mario Raviolo, ha osservato che in linea generale il “tampone” viene eseguito prioritariamente su ammalati sintomatici, personale sanitario sintomatico e personale sanitario esposto al contagio. L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, asintomatico, lascerà passare qualche ora prima di effettuare il test, in modo da aumentarne l’attendibilità. Fino al momento del responso, lui e il suo staff non accederanno all’Unità di crisi per evitarne eventuali compromissioni.

“Sono pienamente operativo – dichiara l’assessore Icardi – e mantengo costantemente il contatto con il presidente Cirio e l’Unità di crisi. Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti per affrontare l’emergenza sanitaria, dalla riorganizzazione degli ospedali, all’assunzione di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, all’acquisto di apparecchiature e dispositivi di sicurezza per gli ospedali. L’impennata nella diffusione del contagio non ci coglie di sorpresa e faremo fino in fondo la nostra parte per affrontarla. E’ fondamentale che tutti i cittadini diano una mano, rispettando le indicazioni del Sistema sanitario regionale e nazionale. Dobbiamo rallentare il più possibile la diffusione del virus, evitando assembramenti, restando in casa, lavandoci spesso le mani. Tutti insieme ce la faremo”.

RIUNIONE ESECUTIVO VIA SKYPE

La giunta regionale del Piemonte si riunirà tramite Skype alle 17 di oggi 8 marzo 2020 per coordinare le azioni di contrasto alla diffusione del COVID-19. “Ognuno di noi ha messo a disposizione strumenti e personale qualificato per limitare la diffusione del virus – fa sapere l’assessore alla Ricerca e all’Innovazione, Matteo Marnati -assieme con il presidente Albero Cirio abbiamo deciso di fare il punto della situazione per coordinare un’azione comune con attività di supporto alla sanità piemontese per evitare il default. Abbiamo creato un gruppo di condivisione tra assessori e dalla prossima settima l’unico strumento di confronto sarà la videoconferenza.L’importante è che la popolazione si attenga alle misure indicate dal ministero. In questo momento bisogna continuare a prendere decisioni importanti per il nostro Piemonte e non possiamo fermarci”.

“Un augurio di pronta guarigione al collega e amico Cirio, positivo al coronavirus. Questa è la battaglia di ciascuno di noi, non possiamo sottovalutarla né farci dividere da polemiche insensate. Forza Alberto, insieme ce la faremo!”, così scrive il Presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. “Ad Alberto Cirio, i miei più affettuosi auguri di buona salute e di serenità. Vedrai che andrà tutto bene. Un abbraccio affettuosissimo”. Così il presidente di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, in un messaggio al presidente del Piemonte, risultato positivo al coronavirus.

