Azzolina e Manfredi giurano davanti a Mattarella: studenti saranno al centro

Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi giurano nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella entrando ufficialmente in carica come nuova ministra dell’Istruzione e ministro dell’Università e della Ricerca. Uno spacchettamento voluto dal premier Giuseppe Conte e che ha avuto il via libera dal cdm di giovedì. L’ex sottosegretaria di Viale Trastevere in quota M5S e il professore napoletano possono quindi iniziare la loro avventura. “Da oggi comincia un lavoro nuovo al Ministero. Cambia il ruolo, aumentano le responsabilità, ma lo spirito è lo stesso con cui ho avviato la mia attività già da sottosegretaria: determinazione, ascolto, tanta passione per un mondo che sento mio. E una convinzione: la scuola italiana funziona. Va migliorata, ma non stravolta”. Lo scrive su Facebook il neo ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, dopo aver giurato al Quirinale.

“La scuola ha bisogno di cura, di semplificazione, di rapidità nelle decisioni, di visione. E di concretezza: farò in modo che il Ministero torni ad essere un punto di riferimento operativo per le scuole. Daremo supporto a chi tutti i giorni sta nelle segreterie, negli uffici di dirigenza, nelle classi e spesso deve correre dietro alla burocrazia, ai ricorsi, alle disfunzioni del sistema. Soprattutto metterò gli studenti al centro di ogni mia decisione. La scuola è per loro”, ha aggiunto.

“Per me è una grande emozione, non pensavo di esser così emozionato – ha detto invece Manfredi, già rettore dell’Università degli Studi Federico II di Napoli -. E poi sento molto la responsabilità nei confronti del mio Paese, per cercare di fare bene”. Manfredi come primo atto ha annunciato che incontrerà il consiglio nazionale degli studenti, perché “sono loro che fanno l’Università”.

