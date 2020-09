Coronavirus, crescono nuovi positivi e vittime. Nessuna regione a zero contagi

Sono 1.397 i nuovi contagiati secondo i dati diffusi dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Ieri si erano registrati 1.326 positivi. Mentre sono 10 le persone decedute nelle ultime 24 ore rispetto ai 6 morti di ieri. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva: 120 pazienti rispetto ai 109 di ieri. Attualmente i positivi a sars-cov-2 sono in Italia 28.915, 27.290 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 1.505 sono ricoverati con sintomi, 120 in terapia intensiva. Non c’è nessuna regione a zero contagi. Il Molise, che ieri vantava zero casi di nuova positività, oggi ne conta due. Fra le più colpite, la Lombardia con 228 positivi, seguita dalla Campania con 193 casi. In tripla cifra anche Lazio (154), Emilia-Romagna (118), Veneto (115) e Toscana (113).



LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si registrano 228 nuovi positivi al Coronavirus su 14.077 tamponi effettuati, e un decesso. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,61%. In aumento di 5 unità i ricoveri sia in terapia intensiva (27 in totale) sia non intensiva (225). I guariti e dimessi sono 60. Fra le province, a Milano si registrano 80 nuovi casi, di cui 50 in città. Seguono Brescia (37), Monza e Brianza (21) e Bergamo (18). Zero casi a Sondrio.

PIEMONTE

Oggi, giovedì 3 settembre, sono 75 in più rispetto a ieri i casi di persone positive al coronavirus. Tra loro ci sono 58 asintomatici mentre i casi importati sono 34 su 75. Ammontano quindi a 33.064 le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte da inizio epidemia. Rispetto a ieri, rimane stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (7 persone in totale) e aumenta il numero dei ricoverati non in terapia intensiva (oggi sono 92, due in più). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.487. I tamponi diagnostici finora processati sono 601.368 di cui 336.403 risultati negativi. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, ma risale ai giorni scorsi e solo successivamente è stato accertato come decesso Covid. Il totale è quindi di 4.148 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 373 Novara, 1836 Torino, 223 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.881 (più 23 rispetto a ieri), mentre altri 449 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 409 (15 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 12 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccadi. Oggi sono stati rilevati 25 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.831: 1.487 a Trieste, 1.216 a Udine, 846 a Pordenone e 270 a Gorizia, alle quali si aggiungono 12 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.073, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 387. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

VENETO

In Veneto sono 23.304 in totale i casi di Covid, 163 nelle ultime 24 ore, e 66 in più da ieri sera i nuovi casi di contagio. Sono 8062 invece i soggetti posti in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi sono 2.556, pari al 33,5% degli isolati. I ricoverati in ospedale sono 155, nelle terapie intensive rimangono 15 degenti. I decessi con Covid dal 22 febbraio sono rimasti invariati oggi a 2.123.

TRENTINO ALTO ADIGE

A Trento c’è un nuovo focolaio di Covid-19 con 98 contagiati, operai della Furlani Carni. Dopo i 26 casi emersi ieri, oggi il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha comunicato che dei 100 tamponi esaminati mercoledì dall’azienda sanitaria, 72 sono risultati positivi: sono dipendenti di una cooperativa che fornisce personale all’azienda di lavorazione delle carni, giovani originari di Ghana e Sri Lanka. I tamponi proseguiranno oggi pomeriggio. “Oltre all’azienda di carni”, ha aggiunto Fugatti, “oggi ci sono altri nuovi 19 casi su 2.317 tamponi esaminati”. In Trentino i casi complessivi di Covid-19 sono quasi 5.900. Ci sono invece 4 nuovi positivi in Alto Adige, dove i laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 1.022 tamponi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, mentre 15 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco e 2 in terapia intensiva 2. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.439 (delle quali 180 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

LIGURIA

In Liguria sono 22 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 2614 tamponi e che si è registrato anche il decesso di un uomo di 88 anni. Al momento in tutto il territorio regionale sono 1650 le persone positive e 46 quelle ricoverate in ospedale, 4 più di ieri, di cui 7 in terapia intensiva, mentre sono 1678 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.246 casi di positività, 118 in più rispetto a ieri, di cui 68 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Il numero di tamponi effettuati supera i 10.200. Prosegue l`attività di controllo e prevenzione: dei 118 nuovi casi, 51 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 44 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Lo fa sapere la Regione Emilia Romagna. Sono 28 i nuovi contagi collegati a rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 20. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 39 anni. Su 68 nuovi asintomatici, 32 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 31 grazie all`attività di contact tracing, 4 casi sono emersi dai test pre-ricovero e di un caso non è ancora nota l`indagine epidemiologica. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Modena (24), Bologna (18) e Ferrara (13), a Forlì (13) e in quelle di Ravenna (11), Piacenza (11) e Parma (10).

TOSCANA

In toscana 113 nuovi casi di Coronavirus, 1 decesso e 17 guarigioni. È Quanto emerge dal bollettino giornaliero trasmesso dalla regione alla protezione civile nazionale secondo il quale dall’inizio dell’emergenza salgono a 12.080 I casi positivi, a 9.206 I guariti e a 1.143 I deceduti. Anche oggi si registra un lieve incremento dei pazienti ricoverati in area covid: sono in tutto 70 (+4), ma con una diminuzione nel dettaglio di quelli in cura in terapia intensiva (7, -1). Più marcata, invece, la crescita degli infetti con sintomi lievi posti in quarantena (1.661, +91 Rispetto a ieri) e delle persone entrate in contatto con casi di contagio e per questo poste in sorveglianza attiva (4.119, +147).

UMBRIA

Scende il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Umbria: sono nove quelli accertati nelle ultime 24 ore, su 1.108 tamponi eseguiti: è quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione ed aggiornati al 3 settembre. Sono 1.839 i casi totali dall’inizio della pandemia. Salgono i guariti, da 1.447 a 1.452. Si registrano però due nuovi ricoveri, nelle ultime 24 ore: sono 12, due dei quali in terapia intensiva. Sono 307 in Umbria gli attualmente positivi. Complessivamente i tamponi eseguiti sono 160.064.

LAZIO

“Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 154 casi di questi 111 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, spiegando che il “valore RT previsto è 0.76. Il Ministero e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indicano una buona capacità di tracciamento. Presso il drive-in lunga sosta all’Aeroporto di Fiumicino dall’apertura sono stati già effettuati circa 2 mila tamponi rapidi che hanno permesso di individuare 16 positivi” ha precisato, mentre “prosegue l’attività dei test sierologici nelle scuole sono stati eseguiti circa 17 mila test. Nella Asl Roma 1 sono 54 i casi nelle ultime 24h e di questi trentasette i casi di rientro, venticinque con link dalla Sardegna, tre dalla Puglia, tre dal Trentino, due dall’Ucraina, uno dalla Croazia, uno dalla Grecia, uno dalla Spagna e uno dalla Campania. Cinque i casi con link a cluster familiari già noti e isolati e tre i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 49 i casi nelle ultime 24h e tra questi ventisei i casi di rientro, diciassette con link dalla Sardegna, quattro dalla Spagna, uno dal Bangladesh e quattro dal Perù. Venti sono casi già in isolamento. Nella Asl Roma 3 – riferisce – sono 8 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattro i casi di rientro, tre con link dalla Sardegna e uno dalla Romania. Due sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 4 sono 9 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre i casi con link dalla Sardegna, cinque sono contatti di casi già noti e isolati e uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, due con link dalla Sardegna e due dalla Campania. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 9 i casi nelle ultime 24h e di questi sei sono i casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Spagna. Due sono contatti di casi positivi già noti e isolati. Nelle province si registrano 16 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono otto i casi e di questi due con link dalla Sardegna e uno dalla Romania. Quattro i casi con link familiare a casi positivi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano sei casi e di questi uno con link dalla Sardegna e due dall’Albania. Nella Asl di Viterbo si registra un caso con link dalla Sardegna e nella Asl di Rieti si registra un caso con link dalla Sardegna” conclude.

MARCHE

Nelle Marche per l’emergenza Coronavirus, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 1765 tamponi: 1046 nel percorso nuove diagnosi e 719 nel percorso guariti. In una nota si informa che 21 sono risultati positivi nel percorso nuove diagnosi: 9 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 6 rientri dall’estero (Albania), 8 contatti in ambiente domestico e 3 casi in fase di verifica.

ABRUZZO

Di nuovo 24 casi positivi al Covid 19 oggi, così come nella giornata di ieri e ancora la provincia dell’Aquila quella nella quale si registra nel report regionale il maggior numero di contagi, ben 16. Ora sono complessivamente 3828 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 24 nuovi casi di età compresa tra 10 e 73 anni, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2902 guariti (invariato rispetto a ieri. I positivi in Abruzzo così diventano sono 454. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 160980 test. 33 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 420 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 461 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+16 rispetto a ieri), 919 in provincia di Chieti (+4), 1700 in provincia di Pescara (+2), 714 in provincia di Teramo (+2), 31 fuori regione (invariato) e 3 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dei 16 casi registrati oggi in provincia dell’Aquila, 13 fanno riferimento a tracciamento di contatti di focolai già noti.

BASILICATA

Quindici nuovi casi positivi di coronavirus in Basilicata dove ieri sono stati processati 816 tamponi per la ricerca di contagio. Lo fa sapere la task force regionale. Con questo aggiornamento i lucani positivi sono 36 di cui 33 in isolamento domiciliare. Attualmente sono 3 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: due nei reparti di malettie infettive e una in terapia intensiva.

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati 3.886 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 80 casi positivi: 25 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi; 12 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 3 fuori regione. Così la Regione Puglia in una nota. Sono stati registrati tre decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 316840 test. 4.078 sono i pazienti guariti. 986 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.624, così suddivisi: 1.989 nella Provincia di Bari; 461 nella Provincia di Bat; 708 nella Provincia di Brindisi; 1.399 nella Provincia di Foggia; 676 nella Provincia di Lecce; 347 nella Provincia di Taranto; 43 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota (2 casi eliminati dal database). I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 158.698 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.558 (+13 rispetto a ieri), quelle negative sono 157.140. Lo fa sapere la Regione Calabria. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 8 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 8 in reparto; 1 in rianimazione; 46 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti; Reggio Calabria: 3 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 290 guariti; 19 deceduti; Crotone: 1 in reparto; 12 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 161. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l`Ospedale di Catanzaro sono otto, di cui cinque non sono residenti.

Dei nove pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono “non residenti”. Sempre a Cosenza sono stati intercettati 8 casi: sei sono riconducibili a contact tracing e per due è in corso l`indagine epidemiologica. Per quanto riguarda Crotone, due positivi sono del CARA e due sono riconducibili al “focolaio sardo”. Il positivo rilevato all`Asp di Reggio Calabria è da contact tracing. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.458. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SICILIA

Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli 83 di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.252 positivi di cui 81 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva e 1159 in isolamento domiciliare, per un totale di 4487 casi dall’inizio dell’epidemia. I guariti salgono a 2.947 (+28). Sono invece 288 le vittime accertate, l’ultima è una donna di Avola deceduta ieri a Ragusa. Nelle province 2 sono i nuovi positivi a Caltanissetta, 4 a Catania, 2 a Messina, 19 Palermo, 5 a Ragusa, 3 a Agrigento e 19 a Trapani.

SARDEGNA

Sono 2.355 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 39 nuovi casi, 32 da attività di screening e 7 da sospetto diagnostico. Invariato il numero delle vittime, 135 in tutto. In totale sono stati eseguiti 141.041 tamponi, con un incremento di 1.768 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 35 i pazienti ricoverati in ospedale (+3 rispetto al dato di ieri). Sei attualmente i pazienti in terapia intensiva (+1 rispetto al bollettino precedente). Le persone in isolamento domiciliare sono 905. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.270 (+2) pazienti guariti, più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.355 casi positivi complessivamente accertati, 423 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 243 (+10) nel Sud Sardegna, 79 (+3) a Oristano, 176 (+11) a Nuoro, 1.434 (+10) a Sassari.

