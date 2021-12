Coronavirus, il tasso di positività in Italia sfiora il 3%. Risalgono i ricoveri

Il tasso di positività al Covid in Italia si ferma a un passo dal 3%. Passa oggi al 2,9% dal 2,6% registrato ieri. Con quattro pazienti in più di sabato di ricoverati per Coronavirus in terapia intensiva: oggi 736. Gli ingressi giornalieri sono 45. È la fotografia odierna del Covid scattata dal bollettino giornaliero di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, secondo cui nelle ultime 24 ore ci sono stati 43 decessi, a fronte dei 75 di ieri. Le vittime in Italia della pandemia da Coronavirus arrivano così a 134.195. Mentre il numero di contagiati risulta di 5.109.082 persone. In tutto a oggi sono 15.021 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano risultati 16.632), con 525.108 tamponi effettuati su un totale di 122.335.

A oggi i positivi sono 232.000 (+8.282), 225.667 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.597, 736 dei quali sono in terapia intensiva. I dimessi guariti sono 4.742.887 con un incremento di 6.685 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia: 2.628. Seguita da Veneto (2.219) Emilia Romagna (1.707), Lazio (1.549), Campania (1.325).

