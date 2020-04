Coronavirus in Italia, meno ricoveri in terapia intensiva. E’ il terzo giorno consecutivo

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli

Continuano a diminuire i pazienti in terapia intensiva. “Voglio evidenziare che per il terzo giorno consecutivo il numero dei pazienti ricoverati nelle terapeie intensive scende”. Esordisce così il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel puntuale appuntamento delle 18 con la stampa per il consueto bollettino sul coronavirus. E così si registrano meno 79 ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri. I contagiati sono 93.187 (+1.941), i guariti sono 22.837 (+1.022), i deceduti sono 636 in più sempre rispetto a ieri. Per il terzo giorno consecutivo, ha sottolineato Borrelli, c’è un numero negativo (-79) di ricoveri in terapia intensiva, che in totale sono 3.898. Mentre sono 28.976 i ricoveri con sintomi e sono 60.313 i pazienti in isolamento.

I dati Regione per Regione

La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 51.534 (+1.079, +2,1%)

Emilia-Romagna 17.556 (+467, +2,7%)

Veneto 11.588 (+362, +3,2%)

Piemonte 12.924 (+562, +4,5%)

Marche 4.614 (+150, +3,4%)

Liguria 4.549 (+100, +2,2%)

Campania 3.058 (+98, +3,3%)

Toscana 6.001 (+154, +2,6%)

Sicilia 2.046 (+52, +2,6%)

Lazio 4.031 (+151, +3,9%)

Friuli-Venezia Giulia 2.103 (+55, +2,7%)

Abruzzo 1.721 (+18, +1,1%)

Puglia 2.444 (+127, +5,5%)

Umbria 1.253 (+14, +1,1%)

Bolzano 1.722 (+78, +4,7%)

Calabria 817 (+22, +2,8%)

Sardegna 922 (+15, +1,6%)

Valle d’Aosta 805 (+23, +2,9%)

Trento 2.348 (+63, +2,8%)

Molise 224 (-)

Basilicata 287 (+9, +3,2%)

