Coronavirus, sale a 11 numero dei decessi in Italia. Oms: “Le mascherine non servono ai sani”

Sale a 323 il bilancio delle persone trovate positive al test in Italia e a 11 quello dei morti, dall’inizio dell’epidemia. L’undicesima deceduta è una 76enne che era ricoverata a Treviso e che va ad aggiungersi alle altre tre vittime lombarde di ieri, due uomini di 84 e 91 anni e una donna di 83. Il totale delle persone contagiate in Lombardia si attesta martedì a 240, con un incremento di 28 unità, in Veneto 43, con un incremento di 5 rispetto alle 12, in Emilia Romagna 26, con un incremento di 3, in Piemonte sempre 3, nel Lazio 3 e in Sicilia 3, perché oltre a una donna risultata positiva ci sono altri due componenti della comitiva proveniente da Bergamo che sono risultati infetti. In Toscana sono 2 i positivi, a Bolzano 1 persona. E i 2 casi in Liguria, confermati dalla Regione.

Intanto sono oltre 8.600 i tamponi realizzati sulla popolazione italiana. E fra questi c’è il primo caso in Liguria di persona risultata positiva al test, che ha fatto scattare un’ordinanza sindacale per ordinare agli attuali ospiti dell’albergo di Alassio hotel ‘Al Mare’ e hotel ‘Bel Sit’ di via Boselli, ai loro proprietari, nonché ai loro dipendenti, dove è stata ospite la donna di 72 anni affetta da coronavirus e che faceva parte di un gruppo di turisti, di rimanere in isolamento obbligatorio presso la stessa struttura. Sulle misure che sta prendendo l’Italia “c’è accordo totale dalla Ue e dalla Organizzazione mondiale della sanità”. A dirlo è stato Walter Ricciardi dell’Oms e neo consulente del ministro della Salute. Sempre dall’Oms sono state ribadite alcune informazioni: “Le mascherine non servono ai sani”, “i tamponi vanno fatti solo in presenza di sintomi”. “In Cina – ha evidenziato Ricciardi – la mancanza di catena di comando e trasparenza ha creato una situazione analoga a quella della Sars”.

In Piemonte, dove il governatore regionale Alberto Cirio è soddisfatto di come è stata gestita la situazione e sottolinea che i casi di contagio si sono fermati a 3, la parola d’ordine resta “non abbassare la guardia”. Intanto la Presidenza del Consiglio ha smentito le notizie circolate nelle ultime ore su una presunta chiusura, per decisione del presidente Giuseppe Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. “Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali”, ha chiarito una nota di Palazzo Chigi.

INDENNITA’ E FISCO

Per i lavoratori autonomi e partite Iva delle zone rosse colpite dal Coronavirus sarà prevista un’indennità fino a 500 euro per un massimo di tre mesi, secondo quanto avrebbe anticipato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo alle parti sociali. Lo si apprende da fonti presenti al tavolo al ministero. Mentre il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri annuncia che “ho già firmato un primo decreto che sospende le scadenze fiscali” nelle aree in quarantena. Gualtieri scrive su Facebook: “Oggi abbiamo riunito la task force sul coronavirus al Mef. Stiamo predisponendo le misure necessarie per affrontare al meglio le molteplici implicazioni economiche del coronavirus. Cittadini, professionisti, imprese non vanno lasciati soli in questo momento di difficoltà, ma vanno sostenuti con il massimo impegno. Per questo abbiamo immediatamente sospeso le tasse nei comuni della “zona rossa” e siamo al lavoro per altri provvedimenti come la sospensione delle rate dei mutui, delle bollette, dei versamenti dei contributi previdenziali, e per misure più generali a sostegno dei settori più colpiti. Ora è il momento della responsabilità e della coesione. Nessuno deve essere lasciato da solo”.

REFERENDUM

L’emergenza coronavirus non porterà a un rinvio del referendum costituzionale previsto il 29 marzo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, aggiungendo che “non penso che ci siano le condizioni oggi per rimandare il referendum”.

PALERMO

Aumenta il numero dei casi di contagio da virus Covid-19 a Palermo. Oltre alla turista bergamasca risultata positiva al tampone e ricoverata all’ospedale Cervello, l’esame avrebbe dato lo stesso esito per il marito e un altro componente del gruppo in vacanza da sei giorni nel capoluogo siciliano. Si attende comunque il responso definitivo dei campioni di dna spediti allo Spallanzani di Roma. Il resto del gruppo di turisti, 40 persone in tutto, è ancora in isolamento in un albergo. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha invitato i prefetti dell’Isola a una riunione straordinaria per coordinare le iniziative necessarie da adottare per fronteggiare l’emergenza nazionale.

