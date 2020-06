Coronavirus, sempre meno vittime. In terapia intensiva 127 ricoverati, mai così pochi dal 29 febbraio

Rispetto a ieri, meno vittime, meno nuovi contagi ma anche meno di casi testati. Il che comparta, in quest’ultimo caso, un aumento del rapporto tra nuovi positivi e casi testati. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino della Protezione civile sull’emergenza coronavirus in Italia e che vede una curva epidemica sostanzialmente stabile. In cifre, 218 nuovi casi (di cui 143 in Lombardia, il 65%) contro i 224 di ieri, per un totale di 238.720 persone colpite da Covid-19 dall’inizio della pandemia. I decessi sono 23, contro i 24 di ieri, nuovo minimo dunque dal 2 marzo. Le vittime totali sono 34.657. Aumentano i guariti, 533 oggi contro i 440 di ieri, per un totale di 183.426. Il numero delle persone attualmente positive scende così di altre 335 unità, e oggi sono 20.637.

E ancora. In 12 regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Continuano a calare i ricoveri, oggi in modo più sostanziale: 276 in meno quelli in regime ordinario, 2.038 in tutto. E 21 in meno in terapia intensiva, con il totale che scende a 127 posti letto occupati, mai così pochi addirittura dal 29 febbraio. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.472. Infine, come ogni lunedì, meno tamponi del solito: 28.972, contro i 40.545 di ieri.

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 16152 casi (contro i 28972 tamponi effettuati). Si tratta di un positivo ogni 74 persone, ovvero 1,3%. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 28972 test (ieri 40545). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 132,9 tamponi fatti, il 0,8%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,5%.

LOMBARDIA

In Lombardia 143 casi e 3 morti Oggi in Lombardia si sono registrati 143 casi al coronavirus (di cui 83 debolmente positivi) e 3 morti. Dall’inizio dell’epidemia il totale è di 93.111 contagi e 16.573 morti. I tamponi effettuati sono stati 7.776 (totale a 964.735) e c’è stato un calo di 205 unità degli attualmente positivi (13.638). I guariti/dimessi sono 345 (62.900 in totale), mentre la percentuale odierna tra tamponi effettuati e positivi è dell’1,8%.

