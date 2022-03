Da ricerca Usa le lenti ICL per correggere la miopia

La miopia è il difetto visivo più diffuso al mondo e per una serie di ragioni che vanno dalla genetica agli stili di vita, come l’uso massivo di schermi digitali – si prevede che sempre più persone ne soffriranno. Solo in Italia, oggi ne sono affette circa 15 milioni di persone e per chi deve convivere con questo difetto l uso di occhiali o lenti a contatto è un disagio quotidiano. Ma esiste la possibilità di “liberarsene” in modo permanente? “Certamente la miopia si può correggere nella grandissima parte dei casi. Tutti conoscono la tecnologia laser, ma non c è solo questa tecnica per correggere questi difetti – spiega il dottor Lucio Buratto oculista di fama internazionale, e direttore scientifico del Centro Ambrosiano Oftalmico CAMO – ci sono altri prodotti, tipo le lenti intra-oculari. Lenti simili alle lenti a contatto che inserite all interno dell occhio correggono difetti molto forti. Si chiamano: ICL”.

L’impianto di lenti ICL è una tecnica standardizzata con oltre 25 anni di esperienza, la cui efficacia e sicurezza è dimostrata da centinaia di studi clinici e, come riporta il sito di divulgazione it.discovericl.com, è stata già eseguita su oltre un milione di persone in tutto il mondo. “I benefici della lente intra-oculare risiedono nel fatto che è in grado di correggere sia miopie leggere sia miopie forti, con astigmatismo o senza astigmatismo. Fornisce ottima qualità di vista ed è veramente una soluzione molto buona. Anche perché riduce il rischio di occhio secco che invece può essere presente nella chirurgia laser. E la lente resta inalterata nel tempo. Non c è regressione. E quindi una soluzione ottima e ottimale”.

Malgrado i benefici, l’efficacia e la qualità, le lenti ICL sono però ancora – relativamente – poco conosciute. “Dottore ma lei mi propone una tecnica che io non conosco, che garanzie mi può offrire questa lente intraoculare, questo corpo estraneo intraoculare? – conferma Buratto raccontando quanto accade a volte durante una visita – Innanzitutto non è un corpo estraneo: il paziente non lo sente, nella maniera più assoluta. Noi li impiantiamo da più di venti anni: abbiamo una lunghissima esperienza su questi prodotti, che sono certificati FDA e utilizzati in tutto il mondo. Poco conosciute perché si sente parlare di più di laser, ma sono competitive rispetto al laser per i loro risultati molto, molto buoni”. Prima dell’impianto delle lenti ICL è necessario sottoporsi a un check-up refrattivo da parte di medici oculisti per valutare la fattibilità dell operazione chirurgica che viene eseguita in un contesto di day-hospital; e accertarsi che siano lenti originali di produzione statunitense con oltre 25 anni di ricerca.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA