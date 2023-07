E’ morto Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio

E’ morto Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Aveva 86 anni ed era da tempo malato. Nato nel 1937, laureato in fisica, è stato professore all’Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. Una carriera accademica, la sua, unita all’impegno in politica.

E’ stato, infatti, presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, parlamentare europeo per due mandati (2004-2014), eletto nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo e poi nel 2009. È stato anche presidente dell’Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992.

