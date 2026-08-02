Europei di Parigi, Chiara Pellacani e Matteo Santoro medaglia d’oro nel trampolino sincro

Chiara Pellacani e Matteo Santoro vincono la medaglia d’oro nella finale del trampolino sincro 3 metri agli Europei di Parigi, chiudendo la prova con 305.85 punti. I campioni del mondo di Singapore 2025 centrano così il secondo titolo continentale nella capitale francese, dopo quello conquistato nel team event, regalando alla spedizione italiana la quinta medaglia della terza giornata di gare.

Alle spalle del tandem azzurro si piazzano gli atleti neutrali russi Ilia Molchanov e Elizaveta Kuzina, che conquistano l’argento con 286.17 punti. Il podio della rassegna continentale viene completato dalla coppia tedesca formata da Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel, terzi a quota 284.19 punti.

Il dominio tecnico nella finale

La superiorità della coppia italiana emerge sin dalle prime rotazioni sul trampolino da tre metri, confermando i favori della vigilia per i campioni iridati. Santoro e Pellacani sono gli unici concorrenti in tutta la competizione a superare la soglia tecnica dei 300 punti, distanziando in modo netto gli inseguitori e legittimando il primato europeo.

Il successo odierno arricchisce ulteriormente il medagliere azzurro nella terza giornata dei campionati europei, aperta in precedenza dall’argento conquistato dalla coppia Pelati-Ruggiero nella prova del tecnico misto. I risultati complessivi confermano lo stato di salute della disciplina nei massimi contesti internazionali.

Un sodalizio consolidato negli anni

Il trionfo parigino consolida ulteriormente il percorso congiunto dei due tuffatori romani, legati da un’intesa speciale sia sportiva sia personale che i diretti interessati definiscono fraterna. Cresciuti insieme e attualmente basati negli Stati Uniti per i rispettivi impegni agonistici e di studio, Pellacani e Santoro vantano un palmarès continentale di rilievo assoluto.

La medaglia d’oro odierna impreziosisce una bacheca internazionale che negli anni ha visto la coppia azzurra salire sul gradino più alto del podio europeo a Budapest nel 2021, conquistare il bronzo a Roma nel 2022 e l’argento ad Antalya nel 2025, confermandosi stabilmente ai vertici della specialità.