Fourneau arbitro di Milan-Parma, Genoa-Juve a Di Bello

Francesco Fourneau

Francesco Fourneau dirigera’ Milan-Parma, posticipo in programma domenica sera alle 20.45 e valido per l’11esima giornata di Serie A. Insieme all’arbitro della sezione di Roma gli assistenti Del Giovane e Valeriani, gli arbitri Var Banti e Peretti e il quarto ufficiale di gara Prontera. La gara delle 18, Genoa-Juventus, e’ stata invece affidata a Marco Di Bello di Brindisi che avra’ come guardalinee Ranghetti e Lo Cicero, Sacchi quarto ufficiale di gara e alla Var Valeri e Preti. Domani l’anticipo Sassuolo-Benevento sara’ diretto da Sozza di Seregno.

Queste le designazioni arbitrali complete per le gare di domenica 13 dicembre alle ore 15: Sassuolo – Benevento (11/12, ore 20.45) arbitro: Sozza di Seregno (Longo-Palermo) Crotone – Spezia (12/12, ore 15) arbitro: Giua di Olbia (Caliari-Marchi) Torino – Udinese (12/12, ore 18) arbitro: Massa di Imperia (Tegoni-Capaldo) Lazio – Verona (12/12, ore 20.45) arbitro: Abisso di Palermo (Mondin-Mastrodonato) Cagliari – Inter (ore 12.30) arbitro: Pasqua di Tivoli (Bindoni-Raspollini) Atalanta – Fiorentina arbitro: Mariani di Aprilia (Affatato-Rossi C.) Bologna – Roma arbitro: Calvarese di Teramo (Paganessi-Imperiale) Napoli – Sampdoria arbitro: La Penna di Roma (Passeri-Berti) Genoa – Juventus (ore 18) arbitro: Di Bello di Brindisi (Ranghetti-Lo Cicero) Milan – Parma (ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma (Del Giovane-Valeriani).

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it