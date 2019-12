Giulini: “Gigi Riva presidente onorario del Cagliari”

“Gigi Riva ha deciso di farci un grande regalo, il 18 dicembre diventerà presidente onorario del Cagliari”. L’annuncio – che ha commosso il figlio Nicola – è arrivato direttamente dal patron del club rossoblù, Tommaso Giulini, nel corso della presentazione del documentario Sky dedicato a Rombo di Tuono a 50 anni dalla storico scudetto. Un percorso che tocca tutti i luoghi più cari dell’infanzia di Riva: l’oratorio di San Primo, la spiaggia di Reno, il campetto di Laveno, Arolo, l’Eremo di Santa Caterina. Lì è cresciuto libero e spensierato fino a 9 anni, fino alla perdita del padre, cui seguirà quella di una delle sorelle, il trasferimento in collegio e la morte, devastante e inaspettata, della madre. Quelli saranno gli anni più tristi della sua vita, quelli che lui custodirà dentro di sé per sempre, ma che saranno il motore del riscatto che troverà soprattutto grazie al calcio e a un indesiderato trasferimento in Sardegna.

