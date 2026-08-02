L’Italia del canottaggio chiude gli Europei: nove medaglie e quattro podi nell’ultima giornata

L’Italia del canottaggio chiude gli Europei di Varese conquistando nove medaglie complessive grazie a quattro podi nell’ultima giornata di gare, impreziosita dalle prove di spessore delle ammiraglie maschile e femminile sul bacino lombardo.

La spedizione azzurra guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici consolida il bilancio continentale con due bronzi nelle specialità olimpiche degli otto, l’argento paralimpico di Giacomo Perini e il bronzo nel doppio misto non olimpico. Il bottino complessivo si completa con i due ori nel doppio leggero maschile e femminile, l’argento nel quattro con PR3 misto e i due bronzi nel due senza maschile e femminile maturati nelle precedenti sessioni della manifestazione.

Ammiraglie sul podio continentale

L’otto maschile composto da Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, con la timoniera Alessandra Faella, conquista il bronzo alle spalle di Romania e Germania. Gli azzurri gestiscono una condotta di gara coraggiosa scrollandosi di dosso la pressione di Polonia e degli Atleti Indipendenti Neutrali nella parte centrale del percorso, chiudendo a meno di tre secondi dall’imbarcazione tedesca.

Anche l’otto femminile formato da Clara Guerra, Sophie Souwer, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato, con il timoniere Emanuele Capponi, ottiene la medaglia di bronzo. L’imbarcazione supera le difficoltà logistiche legate al forfait dell’ultima ora dell’infortunata Alice Gnatta, sostituita efficacemente da Sophie Souwer. Le azzurre completano la prova a due secondi dalla Gran Bretagna seconda classificata, regalando all’Italia il quarto podio consecutivo continentale nella specialità.

L’argento paralimpico e il doppio

Giacomo Perini conquista la medaglia d’argento nel singolo PR1 migliorando il terzo posto ottenuto agli Europei di Plovdiv 2025. Il singolista azzurro insidia a lungo il britannico Benjamin Pritchard, campione mondiale e paralimpico a Parigi 2024, distanziando nettamente l’ucraino Roman Poliansky e l’israeliano Saleh Daniel.

Sophie Souwer raddoppia i podi giornalieri unendo le forze con Niels Torre nel doppio misto non olimpico. La coppia azzurra concretizza una rimonta decisiva ai danni di Olanda e Ucraina, issandosi sul terzo gradino del podio al termine di una frazione condotta in crescendo.

I piazzamenti delle finali

Il programma delle finali registra inoltre il quarto posto dell’otto misto composto da Gaia Umbra Chiavini, Maria Lanciano, Aurora Spirito, Sara Borghi, Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino, con il timoniere Alessandra Faella. Analogo piazzamento per il doppio misto PR3 di Marta Pozzi e Luca Conti, mentre Luca Borgonovo conclude al quinto posto la prova nel singolo Pesi Leggeri. Non sono ancora stati resi noti i riscontri cronometrici completi di tutte le finali minori disputate sul bacino varesino.