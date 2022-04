Il Napoli asfalta il Sassuolo, il Verona inguaia il Cagliari

Il Napoli si mette alle spalle le polemiche dei giorni scorsi con una superprestazione: 6-1 al Sassuolo e Champions blindata. A Cagliari il Verona vince 2-1 ed inguaia i sardi che possono essere risucchiati da Salernitana e Cagliari al terz’ultimo posto. Partenza super del Napoli, reduce da tre gare senza vittorie e contestato dai tifosi in avvio di partita. Azzurri avanti di quattro gol all’intervallo, in rete nei primi venti minuti Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Buone risposte per Spalletti, che in difesa ritrova Di Lorenzo, subito titolare dopo l’infortuio. Avvio complicatissimo invece per il Sassuolo: Dionisi corre ai ripari, toglie Djuricic al 25′ e fa altri due cambi all’intervallo, ma a inizio ripresa arriva la doppietta di Mertens e nel finale il gol di Rrahmani. Lopez all’87’ firma il 6-1.

Il Verona vince a Cagliari 2-1 ed inguaia i sardi nella corsa salvezza. Decidono le reti di Barak e Caprari nel primo tempo. Al 58′ Joao Pedro accorcia le distanze su calcio di punizione ma per il Cagliari, alla settima sconfitta nelle ultime otto partite, non c’è più tempo. 35^ giornata: Cagliari-Verona 1-2, Napoli-Sassuolo 6-1, ore 18 Sampdoria-Genoa, 20:45 Spezia-Lazio, domenica 1 maggio ore 12.30 Juventus-Venezia, ore 15:00 Empoli-Torino, Milan-Fiorentina, ore 18:00 Udinese-Inter, ore 20.45 Roma-Bologna, lunedì 2 maggio ore 20.45: Atalanta-Salernitana

Classifica: Milan 74, Inter 72, Napoli 70, Juventus 66, Roma 58, Fiorentina, Lazio 56, Atalanta 55, Verona 52, Sassuolo 46, Torino 44, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Genoa, Salernitana 25, Venezia 22. Salernitana-Venezia si recupera il 5 maggio)

36ª giornata: venerdì 6 maggio ore 18.45 Inter-Empoli, ore 21:00 Genoa-Juventus, sabato 7 maggio ore 15:00 Torino-Napoli, ore 18:00 Sassuolo-Udinese, ore 20:45 Lazio-Sampdoria, domenica 8 maggio ore 12:30 Spezia-Atalanta, ore 15:00 Venezia-Bologna, ore 18:00 Salernitana-Cagliari, ore 20:45 Verona-Milan, Fiorentina-Roma.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA