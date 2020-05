In Veneto tolto obbligo mascherina: “Ok grigliate in famiglia”

Luca Zaia

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha presentato oggi una nuova ordinanza che sarà in vigore fino al 15 giugno: non vi sarà più l’obbligo di indossare la mascherina, eccezion fatta per i luoghi pubblici al chiuso o dove non sia possibile garantire il distanziamento di sicurezza.

“Le mascherine saranno obbligatorie nei luoghi chiusi, aperti al pubblico, e all’esterno quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza tra i non conviventi” ha sottolineato Zaia. Viene confermato inoltre il divieto per gli assembramenti in area pubblica, eccetto per i conviventi, ma non in area privata. “Detta in soldoni – ha sottolineato Zaia -, si potranno organizzare le grigliate in famiglia, utilizzando però sempre il buon senso”.

