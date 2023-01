Juventus-Udinese 1-0, decide Danilo all’86’

La Juve infila l’ottava vittoria di fila in campionato, tutte senza subire gol, e batte l’Udinese 1-0 allo Stadium. Allegri vola a -4 dal Napoli (che deve ancora giocare) a una settimana dallo scontro diretto del Maradona. Dopo le occasioni per Rugani, Kean, Kostic e Rabiot, è decisivo Danilo a quattro minuti dalla fine su assist di Chiesa, dentro nella ripresa. Di Maria sostituito al 66′ con qualche noia muscolare.

Prima del match tantissimi omaggi in ricordo di Gianluca Vialli

17^ Giornata Fiorentina-Sassuolo 2-1, Juventus-Udinese 1-0, ore 20.45 Monza-Inter, domenica 8 gennaio ore 12.30 Salernitana-Torino, ore 15 Lazio-Empoli, Spezia-Lecce, ore 18 Sampdoria-Napoli, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 9 gennaio ore 18.30 Verona-Cremonese, ore 20.45 Bologna-Atalanta

Classifica: Napoli 41, Juventus 37, Milan 36, Inter 33, Lazio, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 22, Bologna 19, Lecce, Empoli 18, Salernitana, Monza 17, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.

18^ Giornata venerdì 13 gennaio ore 20.45 Napoli-Juventus, sabato 14 gennaio ore 15.00 Cremonese-Monza, ore 18.00 Lecce-Milan, ore 20.45 Inter-Verona, domenica 15 gennaio ore 12.30 Sassuolo-Lazio, ore 15 Torino-Spezia, Udinese-Bologna, ore 18 Atalanta-Salernitana, ore 20.45 Roma-Fiorentina, lunedì 16 gennaio ore 20.45 Empoli-Sampdoria.

