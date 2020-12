Lazio-Verona 1-2, scaligeri in Europa

Il Verona batte 2-1 la Lazio nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A e scavalca i biancocelesti in classifica. Gli uomini di Juric passano in vantaggio a fine primo tempo grazie a un’autorete di Lazzari su conclusione di Dimarco (45′), ma vengono raggiunti a inizio ripresa da una zampata di Caicedo (56′). Una leggerezza di Radu al 67′ spalanca a Tameze la porta per il 2-1 che decide l’incontro, nonostante l’assalto finale dei padroni di casa. Gli scaligeri agguantano momentaneamente la zona Europa League.

Simone Inzaghi ammette qualche difficoltà dopo la sconfitta interna con l’Hellas Verona, ma prova a non fare drammi: “Sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi dal punto di vista fisico, però la prestazione c’è stata – ha detto il tecnico della Lazio – I gol ce li siamo praticamente fatti da soli ed è difficile quando capita così. Due giorni fa stavamo festeggiando un grande traguardo, ora siamo qui arrabbiati e delusi. Però sappiamo che il campionato italiano è così. Cercheremo di rifarci già martedì contro il Benevento”.

Ivan Juric si dice soddisfatto per la grande vittoria, ma ammette di aver avuto di fronte un avversario non al top: “Abbiamo fatto una buona partita, eravamo molto concentrati a concedere poco e pressare tanto – ha detto il tecnico dell’Hellas – Potevamo fare anche qualche gol in più, la Lazio era un po’ stanca dopo la Champions e siamo stati un po’ facilitati. In questo momento non giochiamo ancora benissimo a livello di possesso palla, non come l’anno scorso. In qualche altra cosa però siamo migliorati. Noi vogliamo essere compatti e aggressivi, ma anche giocare bene. La base deve essere comunque la voglia di sacrificarsi”.

Risultati: Sassuolo-Benevento 1-0, Crotone-Spezia 4-1, ore 18 Torino-Udinese 2-3, Lazio-Verona 1-2, domenica 13/12 ore 12.30 Cagliari-Inter, ore 15 Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma, Napoli-Sampdoria, ore 18 Genoa-Juventus, ore 20.45 Milan-Parma

Classifica: Milan 26, Sassuolo 22, Inter 21, Napoli, Juventus 20, Verona 19, Roma 18, Lazio 17, Atalanta 14, Udinese 13, Bologna, Cagliari 12, Sampdoria e Benevento 11, Spezia, Parma 10, Fiorentina 9, Torino, Genoa 6, Crotone 5.

Prossimo turno (dodicesima giornata): martedì 15/12 ore 18.30 Udinese-Crotone, ore 20.45 Benevento-Lazio; mercoledì 16/12 ore 18.30 Juventus-Atalanta; ore 20.45 Juventus-Atalanta, Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Milan, Verona-Sampdoria, Inter-Napoli, Parma-Cagliari, Spezia-Bologna; giovedì ore 20.45 Roma-Torino

