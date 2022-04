L’Inter vince a La Spezia 3-1 e balza in testa

Marcelo Brozovic

L’Inter viola il Picco di La Spezia 3-1 e scavalca in un sol colpo Napoli e Milan in classifica. La squadra di Inzaghi conferma il periodo di crescita. I nerazzurri controllano per mezz’ora e poi la sbloccano con il bel mancino al volo di Brozovic. Nella ripresa Perisic e Barella mancano il raddoppio che trova, invece, il neo-entrato Lautaro. I liguri la riaprono nel finale con Maggiore, ma Sanchez la richiude nel recupero e regala i tre punti all’Inter.

33^ GIORNATA: Spezia-Inter 1-3, Milan-Genoa ore 21.00, Cagliari-Sassuolo sabato 16 ore 12.30, Sampdoria-Salernitana ore 14.30, Udinese-Empoli ore 14.30, Fiorentina-Venezia ore 16.30, Juventus-Bologna ore 18.30, Lazio-Torino ore 20.45, Napoli-Roma, lunedì 18 ore 19.00, Atalanta-Verona ore 21.00

Classifica: Inter 69, Milan 68, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina 53, Atalanta 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino 39, Bologna 37, Udinese 36, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia, Genoa 22, Salernitana 16.

33^ giornata: sabato 24/4 ore 15.00 Torino-Spezia e Venezia-Atalanta; ore 18.00 Inter-Roma; ore 20.45 Hellas Verona-Sampdoria. Domenica 24/4 ore 12.30 Salernitana-Fiorentina; ore 15.00 Bologna-Udinese e Empoli-Napoli; ore 18.00 Genoa-Cagliari; ore 20.45 Lazio-Milan. Lunedi’ 25/4 ore 20.45 Sassuolo-Juventus.

