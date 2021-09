Napoli-Juventus 2-1, gli azzurri vincono in rimonta

Nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A, il Napoli batte 2-1 la Juventus in rimonta e la spedisce a -8 dalla vetta. Allo Stadio Maradona, Morata intercetta un retropassaggio di Manolas e fa secco Ospina (10′).

Anche il pareggio degli azzurri al 57′ è frutto di un errore: Szczesny non trattiene un tiro di Insigne e Politano non sbaglia.

All’85’ il numero 1 polacco evita l’autogol di Kean, ma non può nulla sul tap-in di Koulibaly

Risultati terza giornata: Empoli-Venezia 1-2, Napoli-Juventus 2-1, ore 20.45 Atalanta-Fiorentina, domenica 12 ore 12.30, Sampdoria-Inter, ore 15 Cagliari-Genoa, Spezia-Udinese, Torino-Salernitana, ore 18 Milan-Lazio, domenica 12 ore 20.45, Roma-Sassuolo, lunedì 13 ore 20.45, Bologna-Hellas Verona

Classifica: Napoli 9, Lazio, Roma, Inter, Milan, UdineseBologna, Sassuolo, Atalanta 4, Fiorentina, Empoli, Venezia 3, Juventus, Sampdoria, Cagliari, Spezia 1, Torino, Verona, Salernitana, Genoa 0

Prossimo turno (quarta giornata): venerdì 17 ore 20.45 Sassuolo-Torino, sabato 18 ore 15 Genoa-Fiorentina, ore 18 Inter-Bologna, ore 20.45 Salernitana-Atalanta, domenica 19 ore 12.30 Empoli-Sampdoria, ore 15 Venezia-Spezia, ore 18 Hellas Verona-Roma, Lazio-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Milan, lunedì 20 ore 20.45 Udinese-Napoli

