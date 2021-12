Roberto Bolle: “La pandemia mi ha cambiato, nulla è scontato”

Roberto Bolle

Quello con la danza e la bellezza è ormai un appuntamento irrinunciabile per il pubblico che la sera del primo dell’anno segue su Rai 1 Danza con Me, lo show scritto e ideato da Roberto Bolle. Uno spettacolo che si propone come un momento di leggerezza e divertimento in una situazione nuovamente critica per l’aumento dei contagi. Roberto Bolle, star mondiale della danza, racconta come la pandemia lo ha cambiato.

“Il mio modo di ballare è cambiato ma soprattutto la felicità di poterlo fare ancora, tutte le volte che salgo su un palcoscenico, anche nel registrare questo show, c’è una consapevolezza diversa perché c’è la voglia di esserci e anche la gratitudine per poterlo fare. La pandemia ci ha fatto capire che nulla è scontato anche le cose che davamo per scontate in realtà non lo sono. C’è stato tolto tutto. Tutto quello che era scontato ora non lo è più, quindi c’è una consapevolezza diversa nell’affrontare anche la quotidianità e almeno in questo credo che qualcosa di positivo ce lo abbia dato e ce lo abbia insegnato, quindi non diamo nulla, specialmente le cose belle, per scontate”.

La quinta edizione di danza con Me è dedicata alla grande Carla Fracci, che Bolle ricorda così. “Icona della danza italiana e mondiale che è nei cuori di tutti noi che amiamo la danza, la ricorderemo iniziando con un filmato inedito girato nel 2016”. Capace di innovare e di dialogare con i molti ospiti del mondo della musica, della danza, del cinema e della cultura, quest’anno ha voluto con se anche le Farfalle, le campionesse mondiali della ginnastica ritmica. Roberto Bolle è ormai è un conduttore rodato. “Quest’anno mi sono sentito più a mio agio però lo faccio in maniera divertente cercando di fare il meglio che posso al servizio della causa, questo show deve essere di intrattenimento, non è una serata solo di danza”. Uno show unico e scoppiettante, che non deluderà i fan.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it