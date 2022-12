Sicilia, ddl esercizio provvisorio in Giunta il 29 dicembre

“Il 29 dicembre adotteremo l’esercizio provvisorio in Giunta, documento che consegneremo quindi all’Ars per potere essere approvato: diversamente si potrà procedere con la gestione provvisoria”. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Marco Falcone, nel corso della seduta di questo pomeriggio a Palazzo dei Normanni.

“Domani arriveranno invece in Parlamento il ddl Bilancio e la legge di stabilità corredate del parere dei revisori dei conti”, ha aggiunto Falcone. Sarà corsa contro il tempo, quindi, per l’approvazione dell’esercizio provvisorio entro il 31 dicembre. Nel caso in cui il ddl non dovesse essere approvato per quella data, scatterà la ‘gestione provvisoria’ con la conseguente possibilità per la Regione di disporre pagamenti solo per l’assolvimento di obblighi già assunti.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA