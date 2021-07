Tokyo 2020, Bordignon argento nel sollevamento pesi

Giorgia Bordignon

Arriva dal sollevamento pesi un’altra medaglia italiana alle Olimpiadi di Tokyo. È di Giorgia Bordignon categoria 64 kg: sicuramente una delle più sorprendenti della storia recente dello sport italiano, prima nella storia del settore femminile. Giorgia Bordignon, in pratica, ha ottenuto, tre successi nel sollevamento pesi categoria 64kg. Oltre al traguardo più importante, la medaglia d’argento, ha stabilito un doppio record italiano: 104 kg nello strappo e 128 nello slancio.

Seconda medaglia azzurra nella disciplina a questa Olimpiade, dopo il bronzo di Mirko Zanni, Bordignon entra anche nella storia per essere la prima azzurra del sollevamento pesi a salire sul podio ai Giochi Olimpici. La 34enne, nata a Gallarate, a 16 anni si è avvicinata alla pesistica per traferirsi poi in Puglia dove si allena. Per l’atleta delle Fiamme Azzurre non è la prima esperienza alle Olimpiadi. Nel 2016 ha partecipato ai Giochi di Rio arrivando sesta. Nel suo palmares figura anche una medaglia d’oro agli Europei di Bucarest 2018 e una di bronzo a Batumi 2019. Oggi ha ottenuto l’argento Olimpico sollevando 232 kg, superata solo dalla canadese Maude Charron (236 kg).

