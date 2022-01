Arbitri, Milan-Juve ad Orsato. Serra Var in serie B

Daniele Orsato

Designati gli arbitri per la quarta giornata di ritorno di Serie A, che si giocherà tra venerdì 21 gennaio e domenica 23 gennaio. Il big match tra Milan e Juventus è stato affidato a Orsato. Intanto Serra, dopo l’errore di Milan-Spezia, va a fare il Var in Serie B. Inter-Venezia (sabato ore 18 ma a rischio per un focolaio Covid nella squadra lagunare) è stata affidata a Marchetti, con Mazzoleni al Var.

Lazio-Atalanta (sabato ore 20.45) verrà diretta da Sozza, Napoli-Salernitana (domenica ore 15 ma anche in questo caso match in bilico per i casi di positività tra i granata) da Pairetto. A chiudere il quadro della giornata Verona-Bologna (domani oe 20.45) a Gariglio, Genoa-Udinese (sabato alle 15) a Doveri, Cagliari-Fiorentino (domenica ore 12.30) ad Aureliano, Spezia-Sampdoria (ore 15) a Manganiello, Torino-Sassuolo (ore 15) a Forneau, Empoli.-Roma (ore 18) a Fabbri.

