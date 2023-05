Calcio serie A: Verona-Torino 0-1, Vlasic inguaia i veronesi

Sconfitta pesante per l’Hellas Verona che perde in casa contro il Torino. I granata si impongono al Bentegodi per 0-1 grazie alla rete di Vlasic mettendo nei guai la squadra di Zaffaroni. Con la vittoria dello Spezia sul Milan, i veneti si ritrovano adesso appaiati proprio ai liguri al terzultimo posto a quota 30 punti. Continua la rincorsa all’ottavo posto per i ragazzi allenati da Juric

35a giornata Lazio-Lecce 2-2, Salernitana-Atalanta 1-0, Spezia-Milan 2-0, Inter-Sassuolo 3-2, Verona-Torino 0-1, ore 15 Fiorentina-Udinese, Monza-Napoli, ore 18 Bologna-Roma, ore 20.45 Juventus-Cremonese, lunedì 15 maggio ore 20:45 Sampdoria-Empoli.

Classifica: Napoli 83, Inter, Juventus 66, Lazio 65, Milan 61, Atalanta, Roma 58, Torino 49, Fiorentina, Udinese, Bologna, Monza 46, Sassuolo 44, Empoli, Salernitana 38, Lecce 32, Verona, Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 17.

36a giornata venerdì 19 maggio ore 20:45 Sassuolo-Monza, sabato 20 maggio ore 15 Cremonese-Bologna, ore 18 Atalanta-Verona, ore 20.45 Milan-Sampdoria domenica 21 maggio ore 12:30 Lecce-Spezia, ore 15 Torino-Fiorentina, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Udinese-Lazio, lunedì 21 maggio ore 18:30* Roma-Salernitana, ore 20.45 Empoli-Juventus, *In caso di eliminazione Juve da EL, la Roma giocherà lunedì alle 20:45, Empoli-Juve il 23 maggio alle 20:45

