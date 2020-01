Cannabis, farmaci gratis per uso terapeutico

Ok al rimborso dei farmaci a base di cannabis da parte della Regione Siciliana. Il via libera e’ arrivato con un decreto dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che approva il documento ‘Preparazioni magistrali a base di Cannabis per uso medico – Linee di indirizzo di utilizzo e rimborsabilita’ a carico del Servizio sanitario regionale’. L’erogazione con oneri a carico del servizio sanitario regionale “e’ prevista – si legge nelle linee di indirizzo che disciplinano nel dettaglio le modalita’ di utilizzo dei farmaci – per i pazienti residenti in Sicilia che presentano inadeguata risposta o intolleranza alle terapie convenzionali”.

Sono essenzialmente tre le categorie di pazienti che potranno usufruire dei farmaci gratuitamente: quelli affetti da un “dolore cronico moderato-severo” risultato “refrattario” alle normali terapie farmacologiche; quelli affetti da “spasticita’” refrattaria ad altri trattamenti e da sclerosi multipla; quelli affetti da “dolore neuropatico” resistente alle terapie convenzionali. Sara’ necessaria una prescrizione da parte di un medico specialista dipendente di Aziende sanitarie pubbliche regionali redatta “esclusivamente in ambiente ospedaliero” o in regime di ricovero ordinario, day hospital e ambulatoriale: medici che dovranno essere attivi presso le unita’ operative di Anestesia e rianimazione o Neurlogia, oltre che nei Centri di terapia del dolore. La prescrizione avverra’ sulla base di un Piano terapeutico “con durata massima semestrale”.

