Catherine Deneuve torna sul grande schermo ne “La moglie del Presidente”

Catherine Deneuve torna sul grande schermo nel ruolo brillante e irresistibile di Bernadette, ovvero “La moglie del Presidente”. Il film sarà distribuito al cinema a partire dall`11 aprile da Europictures, per la regia di Léa Domenach, al suo esordio dietro alla macchina da presa. Il Cinema Nuovo Sacher di Roma sarà il palcoscenico dell’evento imperdibile il prossimo 7 aprile, quando l’attrice di fama mondiale Catherine Deneuve presenterà in anteprima italiana il film “La moglie del presidente”, al fianco della regista Léa Domenach.

Questa pellicola, che porta il nome originale di “Bernadette”, racconta la storia di Bernadette Chodron de Courcel, la prima donna di Francia, moglie del presidente Jacques Chirac. Il film si dipana attraverso le sfide e le vicissitudini affrontate da Bernadette (interpretata magistralmente da Catherine Deneuve) mentre cerca di trovare il proprio posto nell’arena politica francese. Dopo aver trascorso una vita nell’ombra del marito, Bernadette finalmente entra all’Eliseo con l’ardente speranza di ottenere il riconoscimento che merita. Tuttavia, si trova presto a fronteggiare una serie di ostacoli, essendo considerata troppo antiquata, fredda e austera per il gusto del pubblico e della politica.

Decisa a non rimanere confinata nell’ombra, Madame Chirac decide di ribaltare le aspettative e conquistare il cuore dei francesi, diventando una delle first lady più amate e influenti della storia politica francese. Il film offre uno sguardo intimo e coinvolgente sulla vita di una donna forte e determinata, che lotta per trovare la propria voce e il proprio spazio in un mondo dominato dagli uomini e dalle convenzioni sociali. Attraverso la straordinaria interpretazione di Catherine Deneuve e la regia sensibile di Léa Domenach, “La moglie del presidente” promette di essere un’esperienza cinematografica indimenticabile, ricca di emozioni e riflessioni sulla politica, il potere e il ruolo delle donne nella società contemporanea. L’anteprima italiana di questo film è un’occasione unica per il pubblico romano di immergersi in una storia avvincente e attualissima, portata sullo schermo con maestria e sensibilità. Non resta che segnare il 7 aprile sul calendario e prepararsi a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile con Catherine Deneuve e “La moglie del presidente”.

