Continua l’impennata del Coronavirus, 573 nuovi contagi in 24 ore. Colpite 20 sedi diplomatico-consolari italiane

Brusco incremento dei casi di positività al Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 574 nuovi casi di positività (ieri erano 523 in più). Tre i decessi avvenuti. Il numero complessivo dei deceduti è adesso 35.234. Aumenta di 403 persone il numero dei dimessi guarito. Mentre attualmente sono positive in Italia 14.249 persone (+168 rispetto a ieri). E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute e dell’Istituto superiore della sanità. Molise e Valle d’Aosta sono le due uniche regioni italiane nelle quali nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. La regione nella quale si sono registrati più casi, ben 127, è il Veneto, 97 in Lombardia, 57 in Emilia Romagna, 45 nel Lazio e 44 in Campania.

Colpite 20 sedi diplomatico-consolari italiane

Continuano a crescere in maniera esponenziale i contagi per coronavirus nelle Americhe, negli Usa e in America Latina in particolare, così anche la rete consolare italiana è costretta a fare i conti con il Covid 19. Sono diverse, infatti, le sedi diplomatico-consolari che sono state chiuse perché al loro interno ci sono stati casi di contagio. Si tratta, fino ad oggi, di almeno una ventina di sedi, tra ambasciate e consolati: si va dall`ambasciata d`Italia in Messico a quella a Belgrado, dal consolato generale di Miami a quello di Buenos Aires. Colpita anche la sede di rappresentanza Onu a New York.

C`è paura tra gli impiegati e i funzionari delle nostre sedi diplomatiche nel mondo, terrore nei connazionali che hanno frequentato quelle sedi, si legge in un comunicato del sottosegretario agli Esteri con delega agli Italiani nel mondo, Ricardo Merlo. Gli italiani nel mondo soffrono per la mancanza dei servizi in questo periodo di pandemia durante il quale la rete consolare italiana nel mondo funziona a singhiozzo; d`altra parte, ambasciate e consolati sono costretti a chiudere le proprie porte per evitare di diventare a loro volta focolai di Coronavirus. Oltre alle sedi già citate, sono state compite dal Covid-19 l`ambasciata d`Italia a Doha, Abidjan, Caracas, La Paz, Tashkent, Bogotà, San Josè, Manila. Stessa sorte per il consolato generale di Recife. “Viviamo un`emergenza mai vista prima – ha commentato il Sottosegretario agli Esteri con delega agli Italiani nel mondo, Ricardo Merlo – alle prese con un virus che ancora non è stato sconfitto e che anzi in alcune zone del mondo continua a crescere velocissimamente”. in lavorazione

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 97 nuovi positivi al Coronavirus su 7.464 tamponi effettuati e un morto. Salgono a 12 i ricoverati in terapia intensiva (+1), mentre diminuiscono di 17 a 153 i ricoverati non in terapia intensiva. I guariti/dimessi sono 258. A livello di Province è ancora Milano a registrare il maggior numero di contagi con 30 nuovi casi, di cui 17 in città. Seguono Brescia (12), Lecco e Pavia (8) e Bergamo (7), mentre a Mantova i nuovi casi sono 4.

ALTO ADIGE

Nelle ultime 24 ore l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha identificato 3 nuove infezioni da coronavirus, su 1.019 tamponi effettuati. Ad oggi sono stati effettuati in totale 119.431 tamponi su 62.599 persone. Complessivamente sono 11 le persone ricoverate, una sola delle quali è in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.371.

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore sono stati individuati 8 nuovi casi di positività al Covi-19. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 187. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 3 sono invece i ricoverati in altri reparti.

Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale).

TOSCANA

In Toscana sono 10.761 i casi di positività al Coronavirus, 26 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 21 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Non si registrano nuovi decessi. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.020 (83,8% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 463.708, 3.014 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 604, +2,4% rispetto a ieri. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione: l’età media dei 26 casi odierni è di 27 anni circa; sono 14 i casi di rientro dall’estero, di cui 10 provenienti da periodi di vacanza (più 1 contatto); 2 casi sono collegati al cluster della discoteca Seven Apples ed 1 al cluster del Mugello evidenziato giorni fa.

EMILIA ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.314 casi di positività, 57 in più rispetto a ieri, di cui 27 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 57 nuovi casi, 29 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone; 19 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 21 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero (per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen, mentre per chi rientra da Croazia, Spagna, Grecia e Malta è stato introdotto un tampone senza isolamento domiciliare preventivo).

LIGURIA

In Liguria sono 20 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati eseguiti 1506 tamponi. Dei 20 nuovi casi, 9 sono legati al cluster di Quiliano, in provincia di Savona. Al momento in tutto il territorio regionale sono 20 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 meno di ieri, di cui 3 in terapia intensiva.

ABRUZZO

Tredici nuovi casi e. Essendo decesso in Abruzzo dove in particolare dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3545 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. 23 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 218 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2831 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2821 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 242 (+8 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 139426 test. Del totale dei casi positivi, 293 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3 rispetto a ieri), 884 in provincia di Chieti (+3), 1648 in provincia di Pescara (+7), 689 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 3 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

PUGLIA

In Puglia, sono stati registrati 1.701 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 12 casi positivi: 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Lo fa sapere la Regione Puglia sottolineando che non ci sono stati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 264.548 test, 3.981 sono i pazienti guariti, 286 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.821.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 130.543 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.335 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 129.208. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 35.981. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

