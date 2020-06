Coronavirus, 53 vittime. Impennata dei contagi ma il 66% sono in Lombardia

Tornano a salire i nuovi contagi da Coronavirus. Diminuisce, invece, il numero relativo alle vittime: sono +53, mentre ieri erano +71, il giorno prima +47, portando il totale a 34.167 decessi. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino della Protezione civileche parla di 30.637 persone attualmente positive, ovvero -1.073 rispetto a un giorno fa, quando la diminuzione era di -1162.

Il totale dei casi Covid-19 registrati in Italia è arrivato a 236.142. I nuovi casi odierni sono +379 (ieri erano +202). Ma c’è da sottolineare che 252, ovvero oltre il 66% dei nuovi positivi su scala nazionale sono in Lombardia. Tra le altre regioni più colpite, l’incremento è di 42 casi in Piemonte, 25 in Emilia Romagna, 5 in Veneto, 10 in Toscana, 10 in Liguria e 20 nel Lazio. I morti delle ultime 24 ore sono stati 53 (25 dei quali in Lombardia). In 10 Regioni non è stato registrato alcun decesso. In particolare, per la prima volta in Emilia Romagna (le altre sono Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata).

Dall’inizio della pandemia sono stati processati 4.443.821 tamponi, +62.472 rispetto a ieri (quando erano +62.699). Il numero dei casi testati, invece, è di 2.746.545. Le persone guarite dall’inizio del monitoraggio della pandemia sono 171.338, +1.399 rispetto a ieri. Il numero dei ricoverati con sintomi è di 4.131; in terapia intensiva ci sono 236 pazienti (-13 rispetto a ieri, quando erano 249), 26.270 le persone in isolamento domiciliare. Le persone guarite dall’inizio del monitoraggio della pandemia sono 171.338, +1.399 rispetto a ieri. Il numero dei ricoverati con sintomi è di 4.131; in terapia intensiva ci sono 236 pazienti (-13 rispetto a ieri, quando erano 249), 26.270 le persone in isolamento domiciliare.

PUNTO IN LOMBARDIA

Sono 252 i nuovi positivi in Lombardia, in aumento rispetto ad ieri quando erano 99. Il totale dei contagiati è così di 90.932 casi. I tamponi effettuati sono 13.376 per un rapporto tamponi-positivi dell’1,9% (ieri erano 9.305 per un rapporto di 1,1%). I nuovi decessi sono 25 (ieri 32), per un totale di 16.374 morti in regione. Diminuisce di pochissimo il numero dei ricoverati in terapia intensiva (97, -1), mentre calano ancora i ricoverati non in terapia intensiva (2.488, -77). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

DATI PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.340 in Lombardia, 3.183 in Piemonte, 2.000 in Emilia-Romagna, 922 in Veneto, 521 in Toscana, 250 in Liguria, 2.517 nel Lazio, 902 nelle Marche, 610 in Campania, 467 in Puglia, 71 nella Provincia autonoma di Trento, 849 in Sicilia, 112 in Friuli Venezia Giulia, 539 in Abruzzo, 99 nella Provincia autonoma di Bolzano, 26 in Umbria, 43 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 52 in Calabria, 116 in Molise e 12 in Basilicata.

SCARICA TUTTI I DATI PER PROVINCIA

