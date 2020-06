Coronavirus, al minimo i nuovi positivi (177). Ma risalgono le vittime

E’ di 38.429 attualmente positivi, 161.895 totale guariti, 33.689 totale deceduti, 234.013 casi totali il bilancio del bollettino di oggi della Protezione civile sull’emergenza coronavirus in Italia. In particolare, rispetto a ieri i positivi calano di 868 persone (-2,21%), i guariti aumentano di 957 (+0,59%), mentre i deceduti in più sono 88 (+0,26%). I “nuovi” casi giornalieri sul totale sono 177, ai minimi da inizio emergenza. Riguardo alle persone ricoverate, prosegue il calo delle terapie intensive (sono 338, -15 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 5.503 e 32.588 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati superano i 4 milioni e sono 4.049.544 (nuovi 49.953), su 2.524.788 casi testati (+27.451). Il rapporto percentuale nuovi casi/nuovi tamponi è dello 0,35%. Si registrano inoltre, zero casi oggi in 8 regioni: Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Un solo caso rispettivamente in Campania e Toscana.

DATI PER REGIONE

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 89.526 (+84, +0.1%; ieri +237)

Emilia-Romagna 27.860(+18, +0.1%; ieri +14)

Veneto 19168 (+4, +0,1%; ieri +2)

Piemonte 30.758 (+24, +0,1%; ieri +19)

Marche 6.738 (+3, +0,1%; ieri +1)

Liguria 9.772 (+21, +0,2%; ieri +17)

Campania 4.822 (+1, +0,1%; ieri +12)

Toscana 10.122 (+1, +0,1%; ieri +4)

Sicilia 3.447 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di seguito)

Lazio 7.764 (+11, +0,1%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.279 (+3, +0.1%; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.255 (+3, +0,1%; ieri +3)

Puglia 4.503 (+4, +0,1%; ieri +1)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

Bolzano 2.598 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno consecutivo)

Sardegna 1.357 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Trento 4.433 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il sesto giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno consecutivo)

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it