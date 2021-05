Coronavirus, ancora tanti morti. Coprifuoco, le Regioni spingono per le 23

Sono 10.585 i nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 in Italia nelle ultime 24 ore e 267 i morti. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri, i nuovi casi erano stati 9.116 mentre 305 le vittime. Il tasso di positività è del 3,2%, in crescita rispetto al 2,9% di ieri. Cala ancora la pressione sulle strutture ospedaliere. I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (ieri 136). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.557), la Campania (1.447), la Puglia (1.171) e il Piemonte (947).

Dati da tener presente in vista del nuovo monitoraggio dell’Iss previsto per venerdì e del conseguente cambio di colore delle Regioni. Restano intanto al centro del dibattito il il coprifuoco, con le Regioni che spingono per spostarlo alle 23, e il pass verde, il lasciapassare che consentirà di spostarsi non solo dall’Italia ma anche dentro il nostro Paese (fra regioni di colore diverso). Il passaporto vaccinale dovrebbe essere valido dal 15 maggio, come annunciato dal premier Draghi, e, anche in tema di vacanze estive, intanto è sul tavolo del commissario Figliuolo un piano per le Isole Covid Free. Le vaccinazioni, infine, tornano a scendere ben sotto quota 500 mila al giorno. In Italia somministrate 21.615.054 dosi di sieri anti Covid. Nuova circolare: richiamo Pfizer e Moderna dopo 42 giorni, sì a seconda dose AstraZeneca.

