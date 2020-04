Coronavirus, ancora troppe vittime. Ma netto calo dei contagiati

Sale a 183.957 casi il totale dei malati colpiti da coronavirus in Italia, un aumento di 2.729 unità rispetto a ieri (quando erano state 2.256), ma con molti più tamponi eseguiti, 52.126 contro i 41.483 di ieri. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. I guariti oggi sono praticamente tanti quanti i nuovi casi, 2.723, record di sempre (ieri 1.822), che portano così il totale a 51.600. Il numero dei decessi torna a salire, 534 oggi contro i 454 di ieri, e salgono in tutto a 24.648. Il numero dei malati attuali per il secondo giorno di fila vira in negativo: ieri di 20, oggi addirittura di 528, soprattutto per effetto del boom dei guariti.

In tutto sono 107.709. Si conferma il trend in calo sui ricoveri: oggi -772 in regime ordinario (in tutto scendono a 24.134) e -102 in terapia intensiva (2.471 totali), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 81.104. I tamponi effettuati ieri sono stati 52.126 per un totale di 1,45 milioni da inizio epidemia. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus “non è mai stato così alto il numero di dimessi e guariti”. Lo sottolinea la Protezione Civile in una nota stampa riassuntiva dei dati odierni. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.978 in Lombardia, 13.244 in Emilia-Romagna, 14.811 in Piemonte, 10.077 in Veneto, 6.622 in Toscana, 3.463 in Liguria, 3.218 nelle Marche, 4.402 nel Lazio, 2.946 in Campania, 1.909 nella Provincia autonoma di Trento, 2.812 in Puglia, 1.322 in Friuli Venezia Giulia, 2.259 in Sicilia, 2.067 in Abruzzo, 1.536 nella Provincia autonoma di Bolzano, 407 in Umbria, 837 in Sardegna, 819 in Calabria, 522 in Valle d’Aosta, 245 in Basilicata e 213 in Molise.

LOMBARDIA In Lombardia i morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus salgono a 12.579, +203 nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Sale ancora il numero dei contagi: sono complessivamente 67.931, +960 rispetto a ieri. In regione aumentano inoltre i guariti e diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, dove i letti occupati sono 851, 50 in meno rispetto a ieri. Anche i ricoverati non in terapia intensiva flettono: 9.805, -333 nelle ultime 24 ore. Complessivamente i tamponi effettuati risultano sono 277.197, +6.711 rispetto a ieri.

TOSCANA In Toscana sono complessivamente 8.603 i casi di positività al coronavirus, 96 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I test eseguiti hanno raggiunto quota 109.925, 4.068 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.903. Si registrano 19 nuovi decessi: 12 uomini e 7 donne con un’età media di 85,8 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con le variazioni rispetto a ieri. Ricordando che questi dati si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi, sono 2.704 i casi complessivi ad oggi a Firenze (51 in più rispetto a ieri), 473 a Prato (1 in più), 575 a Pistoia (7 in più), 956 a Massa Carrara (7 in più), 1.215 a Lucca (2 in più), 811 a Pisa (7 in più), 492 a Livorno (1 in più), 580 ad Arezzo (13 in più), 411 a Siena (4 in più), 386 a Grosseto (3 in più). 59 in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 17 nella nord ovest, 20 nella sud est.

LAZIO Sono 4.402 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi, 2.792 sono in isolamento domiciliare, 1380 sono ricoverati non in terapia intensiva, 184 sin terapia intensiva. Sono 363 i pazienti deceduti e 1.130 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5985 casi. Questo il bollettino aggiornato della task force della Regione Lazio sull’emergenza coronavirus.

CAMPANIA Sono 8 le persone affette da coronavirus decedute in Campania nella giornata di ieri, lunedì 20 aprile. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è di 317. Forte crescita del numero dei guariti, 872 (+126 rispetto a domenica 19 aprile), di cui 693 totalmente guariti (+62) e 179 clinicamente guariti (+64). Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi in provincia di Benevento, mentre in provincia di Avellino (dove ieri non si era registrato alcun caso) è emerso un solo nuovo contagio. I dati sono aggiornati alla scorsa mezzanotte. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.135 casi di coronavirus registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza: in provincia di Napoli 2.227 (+46) di cui 847 (+14) a Napoli città e 1.380 (+32) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 633 (+11); in provincia di Avellino 428 (+1); in provincia di Caserta 403 (+3); in provincia di Benevento 170 (nessun nuovo caso). Sono 274 gli altri casi in fare di verifica da parte delle Asl.

ABRUZZO In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2667 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 55 casi su un totale di 1151 tamponi analizzati (4.7 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (20 aprile) i positivi erano stati 91 su un totale di 1274 tamponi analizzati (7.1 per cento). Sono 318 i pazienti (-2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (46 in provincia dell’Aquila, 93 in provincia di Chieti, 123 in provincia di Pescara e 56 in provincia di Teramo), 35 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva (9 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1714 (+10 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (123 in provincia dell’Aquila, 393 in provincia di Chieti, 777 in provincia di Pescara e 411 in provincia di Teramo).

EMILIA ROMAGNA In Emilia-Romagna sono 23.092 i casi di positività al coronavirus, 225 in più rispetto a ieri: un aumento inferiore all’1%, fra i più bassi mai registrati. Bene anche le nuove guarigioni: sono 435, dato che rappresenta l’incremento maggiore in un giorno che si è avuto dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Purtroppo, però, si registrano 68 nuovi decessi: 32 uomini e 36 donne. Sono questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. I test effettuati, secondo il bollettino, hanno raggiunto quota 134.878, 5.348 in più rispetto a ieri. Calano, invece, le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 9.019, 122 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono di una unità anche i pazienti in terapia intensiva (a oggi 282) e calano anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-99).

CALABRIA “In Calabria ad oggi sono stati effettuati 23.914 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.047 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 22.867”. Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. “Territorialmente – prosegue – i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 53 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 39 guariti; 27 deceduti; Cosenza: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 317 in isolamento domiciliare; 40 guariti; 23 deceduti; Reggio Calabria: 31 in reparto; 2 in rianimazione; 150 in isolamento domiciliare; 45 guariti; 15 deceduti; Crotone: 14 in reparto; 74 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi”.

LIGURIA Sono 4761 i casi positivi al coronavirus registrati ad oggi in Liguria 4761, 11 in più di ieri. E’ il dato riportato dal bollettino odierno della task force sanitaria per l’emergenza sul territorio ligure dal quale risultano inoltre complessivamente 34186 test effettuati, in crescita di 1179 rispetto alla giornata di ieri. Al momento i pazienti ospedalizzati sono 1008, 28 in più rispetto a ieri, di cui 94 si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 2455 persone, 61 meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici positivi e al domicilio, sono 1298 cioè 44 più di ieri. I guariti con 2 test consecutivi risultati negativi sono 1013, 51 più di ieri. I decessi registrati in Liguria dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati in tutto 988, 33 solo nelle ultime 24 ore.

PUGLIA Salgono rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Puglia (oggi 55 rispetto ai 38 di ieri) e si impenna il numero di decessi (oggi 25 rispetto ai 10 di ieri). Un dato che, come precisa la Regione, ”aggrega decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma registrati oggi nel sistema”. Così il bollettino epidemiologico quotidiano della Regione Puglia sul Covid-19 (Coronavirus) reso noto dal presidente Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. E’ cresciuto rispetto a ieri il numero dei test: oggi 1795 contro i 1591 di ieri. Dei 55 nuovi contagiati, 19 sono della provincia di Bari; 3 della provincia Bat; 4 della provincia di Brindisi; 28 della provincia di Foggia; 0 della provincia di Lecce; 1 della provincia di Taranto. Tre casi registrati ieri nella provincia di Bari e 1 nella provincia di Brindisi sono stati attribuiti oggi. Dei 25 morti, 5 sono in provincia di Bari, 11 in provincia Bat (somma di decessi anche dei giorni scorsi), 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. In tutto i morti sono 351.

VALLE D’AOSTA Ecco infone i dati relativi all’epidemia Covid 19 resi noti dalla Regione Valle D’Aosta. Centoventisei decessi, 680 contagiati attuali, di cui 99 ricoverati in ospedale, 8 in intensiva, e 573 in isolamento domiciliare. E ancora, 287 guariti e 158 guariti ‘clinicamente’, ossia diventati asintomatici e negativi al primo test di controllo. Infine 4911 tamponi effettuati fino ad oggi, di cui 1326 positivi e 3257 negativi.

