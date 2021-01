Coronavirus, calano i nuovi contagi ma ancora tanti morti. L’appello del Cts: tutte le regioni si mettano a regime e vaccinino

Sono 10.800 i nuovi casi di covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo l’odierno bollettino sull’emergenza coronavirus del ministero della Salute. Mentre 348 sono i decessi che portano il totale delle vittime a 75.680 da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono stati 77.993 e hanno rivelato un tasso di positività al 13,8%. Nella giornata di ieri, con 103mila tamponi, i nuovi positivi erano 14.245 e i morti 347. Guariti 16.206 pazienti. Gli attualmente positivi in Italia sono 570.458, di questi 544.562 si trovano in isolamento domiciliare, 23.317 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva sono ricoverati attualmente 2.579 pazienti, 136 più di ieri. I vaccinati totali sono ad oggi 118.713.

L’APPELLO DEL CTS

“Auspichiamo che oltre al vaccino Pfizer con cui oggi ci vacciniamo arrivino presto anche gli altri vaccini perchè ci sia una copertura totale il prima possibile”. Lo ha detto il presidente del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid, Agostino Miozzo, a Rai News 24, poco prima di vaccinarsi allo Spallanzani insieme ad altri quattro componenti del Cts .

“Siamo all’inizio, la Regione Lazio e lo Spallanzani stanno facendo un ottimo lavoro – ha osservato parlando delle differenze fra Regioni in termini di somministrazione del vaccino – quelli che sono un po’ più indietro cercheranno di seguire. Ma non è una gara. Questa è la prima, la più grande vaccinazione di massa della storia del nostro Paese. Dobbiamo assolutamente metterci a regime in tutte le regioni del Paese, allo stesso livello”. “Se riuscissimo a vaccinare l’intera popolazione entro l’autunno avremmo fatto un ottimo lavoro”, ha concluso.

Sono 118.713 le vaccinazioni anti covid effettuate a oggi in Italia, tutte del prodotto Pfizer-Biontech di cui domani è in arrivo la seconda tranche di ulteriori 470mila dosi dopo la prima recapitata a fine anno e inoculata a partire dal 31 dicembre dopo il V-day europeo simbolico del 27 dicembre 2020. Ad oggi secondo la pagina aggiornata dal governo sono stati vaccinati 71.222 donne e 47.491 uomini, di cui 105.870 operatori sanitari e sociosanitari, 6.182 addetti del personale non sanitario e 6.661 ospiti delle Rsa, le residenze sociosanitarie per anziani. Tra le regioni è in testa il Lazio, che ha somministrato il 48,7% delle 45.805 dosi consegnate (pari a 22.314 Iniezioni), mentre la Lombardia totalizza a oggi appena il 3,9% dei vaccinati (3.126 Somministrazioni) sul totale di 80.595 dosi consegnate.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-40) in Lombardia e, a fronte di 8.161 tamponi effettuati sono 863 i nuovi positivi (10,5%). In calo, 27, anche il numero delle vittime il cui totale arriva a 25.334. I guariti/dimessi sono 5.104 e nessun nuovo caso si è registrato a Sondrio. Il numero dei tamponi effettuati complessivamente sale a 4.918.162. in terapia intensiva restano dunque 484 pazienti (-5) e nei raparti covid 3.227 (-40).

I nuovi casi per provincia: Milano: 243 di cui 89 a Milano città; Bergamo: 38; Brescia: 302; Como: 37; Cremona: 18; Lecco: 21; Lodi: 9; Mantova: 66; Monza e Brianza: 73; Pavia: 29; Sondrio: 0; Varese: 14.

VALLE D’AOSTA

Sono 27 i nuovi positivi in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore su 446 persone sottoposte al tampone. Un paziente è deceduto. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino regionale. I guariti sono 30 e i positivi attuali 410, 4 in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 63, di cui 32 nell’ospedale Parini di Aosta, 25 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 6 nell’ospedale da campo dell’esercito.

PIEMONTE

In Piemonte sono stati registrati 460 nuovi casi positivi al Covid-19 (di cui 87 dopo test antigenico), pari al 6,4 % dei 7.177 tamponi eseguiti, di cui 3.742 antigenici. Dei 460 nuovi casi gli asintomatici sono 208, pari al 45,2 %. Lo riferisce l’Unità di crisi della Regione Piemonte, sottolineando che i decessi sono 9. I casi sono così ripartiti: 114 screening, 241 contatti di caso, 105 con indagine in corso; per ambito: 49 RSA/Strutture socio-assistenziali, 24 scolastico, 387 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 204.189, così suddivisi su base provinciale: 18.147 Alessandria, 10.373 Asti, 7.100 Biella, 28.209 Cuneo, 15.951 Novara, 106.940 Torino, 7731Vercelli, 6993 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1078 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1667 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 183 (-5 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2819 (+ 33 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.242. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.046.366 (+ 7.177 rispetto a ieri), di cui 927.488 risultati negativi. Sono 9 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall`Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 7.988 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.222 Alessandria, 503 Asti, 336 Biella, 912 Cuneo, 662 Novara, 3.657 Torino, 373 Vercelli, 253 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 218 i nuovi casi di positività Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore. L’azienda sanitaria provinciale scinde le positività: 142 riguardano l’analisi di 1.205 tamponi Pcr mentre 76 l’effettuazione dei test antigenici che ieri sono stati complessivamente 3.808. Cinque i nuovi decessi per un totale da inizio pandemia di 756. A seguito di un ricalcolo dei positivi al test Pcr, il dato è stato aggiornato perchè sono stati trovati 105 casi doppi. Dal 24 febbraio 2020, giorno del primo caso di coronavirus accertato in provincia di Bolzano, le persone risultate positive al tampone molecolare sono 28.983 su 164.012 testate. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 197 mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 25. I pazienti positivi ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 149. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.644 mentre quelle guarite sono 18.403.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 328 nuovi contagi su 2.767 tamponi (pari all’11,8%), di cui 329 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 21, a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo 27/11 – 17/12. I ricoveri nelle terapie intensive sono 63 mentre quelli in altri reparti ammontano a 663. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VENETO

Sono 3 milioni 300mila tamponi molecolari effettuati fino ad oggi, un milione e 900mila i test rapidi. Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, nel corso del quotidiano punto stampa sul covid. I positivi sono 1.682 in più nelle ultime 24 ore (12,69% sui tamponi fatti), i positivi complessivamente risultano 266mila 946 da inizio pandemia, 3.459 i ricoverati in totale (400 in terapia intensiva, 3059 in area non critica). 6813 (+50 nelle 24 ore) i decessi. Sono state vaccinate 16.748 veneti (43% del magazzino).

EMILIA – ROMAGNA

Scende ancora la quota dei contagi giornalieri in Emilia-Romagna, ma aumentano i ricoveri e in regione ci sono altre 54 vittime legate al Covid-19. È il bilancio del bollettino quotidiano della Regione. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 1.600 casi di positività in più rispetto a ieri su un totale di 9.133 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 46 anni, Reggio Emilia provincia in testa con 227 casi, poi Bologna (202 + 56 Imola) e Modena (189). Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 7.812 tamponi rapidi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 235 (uno in più rispetto a ieri), 2.684 negli altri reparti Covid (+27). Sale il numero delle vittime in regione: altre 54 persone sono morte e Bologna è la provincia che paga il tributo più alto oggi: conta 21 vittime tra cui anche due uomini di 47 e 57 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 7.941.

LIGURIA

Sono 5 i nuovi decessi di pazienti positivi registrati nell’ultimo bollettino diffuso da Regione Liguria. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 2.917. In ospedale ci sono 791 ricoverati, 24 più di ieri. Di questi, 75 sono in terapia intensiva. Si registrano anche 204 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 2.007 tamponi molecolari, 719.953 da inizio emergenza. In un giorno effettuati anche 1.395 tamponi antigenici rapidi, 165.501 dal 2 novembre scorso.

TOSCANA

Sono 313 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 122.083 unità. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 313 casi odierni è di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 108.360 (88,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.910.036, 5.210 in più rispetto a ieri, di cui il 6% positivo. Sono invece 1.655 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 688 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.979, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.018 (37 in più rispetto a ieri), di cui 141 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 6 uomini e 8 donne con un’età media di 83,9 anni. Complessivamente, 8.961 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (6 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%). Sono 16.179 (237 in meno rispetto a ieri, meno 1,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.900, Nord Ovest 8.729, Sud Est 3.550). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.018 (37 in più rispetto a ieri, più 3,8%), 141 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, meno 4,1%). Le persone complessivamente guarite sono 108.360 (268 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 532 persone clinicamente guarite (60 in meno rispetto a ieri, meno 10,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 107.828 (328 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. Infine, sono 3.744 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

UMBRIA

Sono stati 54 i nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell’ultimo giorno, 29.494 totali, a fronte di 75 guariti, 24.980. Emerge dal sito della Regione. Registrati altri cinque morti, 636, con gli attualmente positivi che scendono a 3.878, 26 in meno di ieri. Sono stati analizzati 542 tamponi, 509.643, con un tasso di positività del 9,96 per cento. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati, 318, due in più, 44 dei quali, quattro in meno, nelle terapie intensive.

LAZIO

Nelle ultime 24 ore si registrano 1.334 casi positivi (-347), 23 decessi (-1), +1.387 guariti su quasi 10 mila tamponi. È la fotografia della situazione sul fronte coronavirus ne Lazio dove diminuiscono i casi e i decessi mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive ed un rapporto tra positivi e i tamponi al 13%.

MARCHE

Il servizio sanità della regione Marche comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.038 tamponi: 2.321 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.506 nello screening con percorso antigenico) e 717 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 355: questi casi comprendono soggetti sintomatici (34 casi rilevati), contatti in setting domestico (85 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (112 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (14 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (tre casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (sette casi rilevati). Per altri 77 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso screening antigenico sono stati effettuati 1.506 test e sono stati riscontrati 15 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

ABRUZZO

Sono 121 oggi in Abruzzo i nuovi positivi registrati nel report regionale su 1065 tamponi effettuati. Purtroppo non diminuisce il numero dei morti, con nove decessi. In particolare sono complessivamente 36074 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 121 nuovi casi di età compresa tra 1 mese e 100 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1240 (di età compresa tra 71 e 88 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimenti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 23629 guariti (+330 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11205 (-218 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 523233 test (+1065 rispetto a ieri).

466 pazienti (+21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 39 (-2 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10700 (-237 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 11183 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+18 rispetto a ieri), 7476 in provincia di Chieti (+37), 7276 in provincia di Pescara (+6), 9680 in provincia di Teramo (+57), 296 fuori regione (+3) e 163 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

PUGLIA

In Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.138 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 631 casi positivi: 318 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Barletta Andria Trani, 97 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. Sono stati registrati 20 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia Barletta Andria Trani, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati condotti 1.065.109 test, 38.209 sono i pazienti guariti, 53.539 sono i casi attualmente positivi.

BASILICATA

In Basilicata, nei giorni 2 e 3 gennaio sono stati processati 1.291 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 131 (e fra questi 113 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Lo riferisce la task force regionale, sottolineando che sono decedute 6 persone residenti in Basilicata. Nelle stesse giornate risultano guarite 108 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.951 (5.949 all`ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 113 positività di residenti e si sottraggono 105 guarigioni di residenti e 6 decessi), di cui 5.853 in isolamento domiciliare. Sono 4.593 le persone residenti in Basilicata guarite dall`inizio dell`emergenza sanitaria e 260 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 98: a Potenza 33 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 27 in Pneumologia, 1 in Terapia intensiva e 12 in Medicina d`urgenza dell`ospedale San Carlo; a Matera 13 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 3 in Terapia intensiva e 9 in Pneumologia dell`ospedale `Madonna delle Grazie`. Dall`inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 186.740 tamponi, di cui 173.424 risultati negativi, e sono state testate 118.966 persone.

CAMPANIA

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 747 positivi al Coronavirus, 1.044 guariti e 31 decessi, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 669 e i sintomatici 78. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 193.165, i morti sono 2.942 e le guarigioni 112.726. I tamponi processati complessivamente 2.072.185 di cui 6.743 eseguiti ieri. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 96 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.377 occupati.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 42.7556 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 446.732 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 24.811 (+221 rispetto a ieri), quelle negative 402.745”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 491 (+3 rispetto a ieri).

SICILIA

Sono 1.391 i nuovi positivi in Sicilia su 7597 tamponi processati. Le vittime sono state 34 nelle ultime 24 ore che portano a 2.528 deceduti dall’inizio della pandemia. I positivi sono 36.578 con un aumento di 987 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1367, 46 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1181, 44 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 186, 2 in più rispetto a ieri. I guariti sono 370. La distribuzione nelle province vede a Catania con 396 casi, Palermo 295, Messina 210, Ragusa 69, Trapani 76, Siracusa 197, Caltanissetta 56, Agrigento 44, Enna 48.

SARDEGNA

Sono 32.038 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 177 nuovi casi. Si registrano anche 4 decessi (768 in tutto), due donne e due uomini tra 62 e 94 anni. Le vittime: due residenti della provincia del Sud Sardegna e due rispettivamente della Città Metropolitana di Cagliari e provincia di Sassari. In totale sono stati eseguiti 490.740 tamponi con un incremento di 1.846 test. Sono invece 489 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+16 rispetto al dato di ieri), mentre è stabile a 43 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.194. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.246 (+210) pazienti guariti, più altri 298 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 32.038 casi positivi complessivamente accertati, 7.224 (+82) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.260 (+26) nel Sud Sardegna, 2.553 a Oristano, 6.393 (+22) a Nuoro, 10.608 (+47) a Sassari.

