Coronavirus, calano i nuovi contagi ma crescono vittime e ricoveri

Sono 1350 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore contro i 1587 di ieri. E’ quanto riporta l’odierno bollettino del ministero della Salute. I morti sono 17 rispetto ai 15 di ieri, arrivando a un totale di 35724 dall’inizio della pandemia. Mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri ( in tiotale 218.703). Il totale degli attualmente positivi è di 45.079, di questi 2.475 sono ricoverati con sintomi, 232 sono in terapia intensiva (ieri erano 222, differenza +10) e 42.372 in isolamento domiciliare.

Dopo due giorni di calo, balzo dei ricoveri in regime ordinario, 110 in più, per un totale di 2.475. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 55.862 (differenza rispetto a ieri -27.566), per un totale di 10.488.676. Nessuna regione a zero contagi: la regione con più casi nelle 24 ore è la Campania (243), seguita da Lazio (198), Emilia Romagna (116) e Veneto (103), mentre la Lombardia si ferma a 90. L’Abruzzo ne segnala 72 ma è il dato cumulativo degli ultimi tre giorni. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 299.506. Sul dato dei decessi pesa il bilancio del Lazio, 5 vittime in un giorno, cui si aggiungono Sicilia (3), Sardegna (2) e una ciascuna in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Puglia, Abruzzo e Umbria. In particolare, la Regione Sicilia invece comunica che dei 75 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” di Palermo.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 90 nuovi positivi al Coronavirus, sulla base di soli 9.963 tamponi effettuati, e un decesso. Lo ha riferito la Regione nel suo bollettino quotidiano. Dei 90 nuovi casi positivi 12 sono ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi hanno sono aumentati di 20 unità e hanno raggiunto il totale complessivo di 78.849, di cui 1.470 dimessi e 77.379 guariti. In terapia intensiva ci sono attualmente 36 persone, con un calo di due, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 283, con un incremento di 19. Il totale complessivo dei decessi ha raggiunto quota 16.923.

PIEMONTE

Sono 57 i nuovi casi registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.396 casi da inizio pandemia. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione Piemonte, precisando che dei nuovi contagi 37 sono asintomatici, 13 i casi riscontrati da attività di screening, 28 i contatti di caso, 16 con indagine in corso, mentre sono 2 i casi importati. L’Unità di crisi regionale ha inoltre registrato nel pomeriggio un decesso di persona positiva che però non si è verificato oggi. Il totale delle vittime in regione sale quindi 4.155, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400 Cuneo, 374 Novara, 1839 Torino, 224 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

VALLE D’AOSTA

Sono 48 i pazienti positivi in Valle d’Aosta, uno in meno rispetto a venerdì scorso, secondo il bollettino emesso oggi dalla Regione, in base ai dati forniti dall’Usl. I ricoverati all’Ospedale Parini sono tre (tre in meno), mentre 45 sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati da venerdì ad oggi sono stati 525.

ALTO ADIGE

Resta elevata la media giornaliera dei nuovi casi in Alto Adige. L’ultimo dato comunicato oggi, riferito ai 1.126 tamponi esaminati ieri, è di 20 nuovi contagiati. Su 85.880 persone sottoposte a test dall’inizio dell’emergenza, 3.321 sono risultate positive. A Bolzano nelle prime due settimane di scuola, gli studenti trovati positivi sono stati tre, l’ultimo ieri, una studentessa del liceo ‘Pascoli’. Oggi i compagni di classe della giovane positiva proseguono il corso di studi da casa. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 16 ai quali si aggiunge una terapia intensiva. I decessi complessivi sono 292, dato fermo ai primi di giugno. Le persone guarite sono 2.589 mentre sono stabili da alcuni giorni tra 1.600 e 1.700 le quarantene domiciliari.

TRENTINO

Trento 2 nuovi casi (5.736 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 405. Attualmente non ci sono ricoverati in terapia intensiva. I nuovi tamponi sono 118 (differenza rispetto a ieri -1429), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 215.685.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 704 (12 più di ieri). Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 20 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 13 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.390: 1.571 a Trieste, 1.435 a Udine, 987 a Pordenone e 384 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.336, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 671. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

VENETO

Il Veneto registra 103 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, ma nessuna vittima, e un netto calo delle persone in isolamento (-519), per un totale di 6.894. Lo afferma il bollettino della Regione. Il numero dei contagi dall’inizio dell’epidemia tocca quota 25.885, le vittime totali (tra ospedali e case di riposo) sono 2.162. Peggiorano i numeri dei ricoveri ospedalieri, nuovamente in crescita: sono 19 i pazienti nelle terapie intensive (+2)), e 183 (+7) i ricoverati con Covid nei normali reparti. I soggetti attualmente positivi al virus sono 3.093.

EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna 116 nuovi casi (34.456 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 4.477. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 23. I nuovi tamponi sono 5.024 (differenza rispetto a ieri -2.611), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.090.435.

TOSCANA

In Toscana sono 13.896 i casi di positività, 84 in più rispetto a ieri (29 identificati in corso di tracciamento e 55 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media degli 84 casi odierni è di 40 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 27% tra 26 e 40 anni, il 41% tra 41 e 65 anni, l’8% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 70% è risultato asintomatico, il 20% con pochi sintomi.

LIGURIA

Sono 64 i nuovi positivi in Liguria su 1400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “I ricoveri restano invariati e anche il cluster della Spezia è sempre sotto controllo. Mentre in Italia, grazie alle misure che abbiamo prontamente messo in campo, la situazione sta migliorando, peggiora in Francia, motivo per cui oggi il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree francesi particolarmente colpite dal virus, escludendo però i frontalieri e chi transita per il Paese per meno di 72 ore. Noi continuiamo a rispettare le regole e non abbassiamo la guardia per tutelare la salute dei cittadini. E a chi mi chiede degli stadi rispondo che abbiamo altre priorità”.

UMBRIA

Scendono da 33 a 29 i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, quattro dei quali in terapia intensiva (dato stabile), mentre si registra un’altra vittima, l’84/a dall’inizio della pandemia. Dall’aggiornamento sul sito della Regione emerge che nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 593 tamponi dai quali sono risultati cinque nuovi positivi, 2.221 totali, e 21 guariti, 1.664. Gli attualmente positivi scendono da 490 a 473.

MARCHE

Nelle Marche sono 17 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Il Gores comunica che sono stati testati 550 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 130 nel percorso guariti. Dei 17 nuovi casi sei sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i contagi salgono a 496, tre a Fermo (563), 3 a Macerata (1.275), 2 ad Ancona (2.039) e tre fuori regione. Contagi zero invece in provincia di Pesaro Urbino (3.085).

LAZIO

“Su oltre 8 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 198 casi di questi 117 sono a Roma e cinque i decessi. Bisogna tenere alta l’attenzione”. È quanto comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Sono 5840 i casi positivi attuali nel Lazio. I ricoverati sono 466, in 27 sono in terapia intensiva, mentre 5347 sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio della crisi i decessi sono 895, le guarigioni 7807 e i casi totali esaminati 14542.

ABRUZZO

Sono 72 i nuovi casi in Abruzzo. Numero che, va specificato, si riferisce non solo a oggi (+13), ma anche a sabato (+23) e domenica (+36). Il dato riguarda persone di età compresa tra i 6 e gli 89 anni. Il totale dei contagi da inizio emergenza raggiunge quindi quota 4.209, con i decessi saliti a 475 dopo la morte di un 67enne della provincia di teramo. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva dove restano in 5, mentre cresce quello dei ricoveri, 58 pazienti (+10 in più rispetto a venerdì) e quello delle persone in isolamento domiciliare dove si trovano in 676 (+50 rispetto a venerdì). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 186.082 Test (+3.976 Rispetto a venerdì).

MOLISE

In Molise 31 nuovi casi (618 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 23. Un pazienti è ricoverato in terapia intensiva. I nuovi tamponi sono 257 (differenza rispetto a ieri -45), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 39.798. Sono 22, su un totale di 24, gli ospiti della Casa di riposo di Portocannone (Campobasso), risultati positivi. Gli operatori della struttura contagiati dal virus sono 7 su un totale di 16. Lo ha reso noto questa mattina il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.895 test per l`infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 81 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 14 in provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. E` stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto. Dall`inizio dell`emergenza sono stati effettuati 376.960 test. 4306 sono i pazienti guariti. 2189 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.075. Il dg della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, spiega che il bollettino epidemiologico registra oggi 37 casi in provincia di Bari, di cui 26 sono emersi dalla indagine di sorveglianza ancora in corso all`interno della RSA “Oasi Santa Fara” a Bari che ospita 39 pazienti e 28 operatori. I soggetti risultati positivi, 20 ospiti e 6 operatori- sono tutti in isolamento – continua Sanguedolce – sono per la maggior parte asintomatici e paucisintomatici. Il dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla, spiega che le nuove positività registrate in data odierna nella RSSA di Foggia sono 20. Si tratta di 16 ospiti e 4 operatori. Per 2 ospiti si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

BASILICATA

Sette dei 409 tamponi esaminati in Basilicata tra sabato scorso e ieri sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che “i lucani attualmente positivi sono 92”. Le persone guarite sono nove, mentre quelle ricoverate sono otto, tre al “San Carlo” di Potenza e cinque (una in terapia intensiva) al “Madonna delle Grazie” di Matera. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono morte per il coronavirus 28 persone e 391 sono guarite. In totale, sono stati analizzati 66.927 tamponi, 66.255 dei quali sono risultati negativi.

CAMPANIA

In Campania tornano a salire i casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati 243 i positivi, 20 i guariti e una persona deceduta. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi da inizio pandemia salgono a 10.503 e i decessi a 457. Il totale dei guariti è 5.149 mentre i tamponi effettuati in totale sono 544.020 di cui 3.405 esami eseguiti nella giornata di ieri.

CALABRIA

Leggera flessione rispetto a ieri dei nuovi casi in Calabria, anche se a fronte di un minor numero di tamponi processati. Su 920 esami (contro i 1.632 di ieri), i nuovi positivi sono 12 (ieri erano 22). I casi attivi passano a 468, 7 in più rispetto a ieri per effetto di 5 nuove guarigioni con il totale che arriva a 1.278. Complessivamente, da inizio pandemia, sono stati effettuati 184.501 tamponi con 1.844 positivi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre quelle nei reparti sono 30; 434 gli isolati a domicilio. Le vittime sono 98.

SICILIA

Sono 75 i nuovi positivi in Sicilia. In tutto i casi sono 2.348. La Regione Sicilia comunica che dei 75 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della comunità ‘Biagio Conte’ di Palermo. Leoluca Orlando, minaccia di “chiudere aeree o locali pubblici” se non si metterà fine ai “comportamenti irresponsabili” che rischiano di trascinare la città “in una tragedia”. “Il numero dei contagi sta crescendo”, ha proseguito il sindaco di Palermo, dando notizia della chiusura di due pub in Largo Cavalieri di Malta e piazza Monte di Pietà. Nel primo caso, gli agenti hanno verificato che era stato organizzato un evento musicale all’aperto, illegittimo sia perché metteva a rischio l’integrità del bene culturale sia perché vi partecipavano decine di persone senza dpi, aspetto che ha fatto scattare la sanzione anche per il secondo locale pubblico.

SARDEGNA

Sono 3.303 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 64 nuovi casi, 53 rilevati attraverso attività di screening e 11 da sospetto diagnostico. Si registrano due nuove vittime, un uomo di 65 anni deceduto nella giornata di ieri nella provincia di Nuoro, e una donna novantenne, della provincia di Sassari. Le vittime nell’Isola sono 143 in tutto. In totale sono stati eseguiti 171.477 tamponi, con un incremento di 1.082 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 98 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 20 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.596. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.439 (+13) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.303 casi positivi complessivamente accertati, 531 (+17) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 325 (+5) nel Sud Sardegna, 231 a Oristano, 338 (+28) a Nuoro, 1.878 (+14) a Sassari.

