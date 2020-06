Coronavirus, confermato trend in calo degli attualmente positivi. In 24 ore 34 vittime

Buone notizie dall’odierno bollettino della Protezione civile sull’emergenza coronavirus. Confermato trend in calo degli attualmente positivi. A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 237.500, con un incremento rispetto a ieri di 210 nuovi casi, il 68% dei quali in Lombardia. Il numero totale di attualmente positivi è di 24.569, con una decrescita di 1.340 assistiti nelle ultime 24 ore. Tra gli attualmente positivi, 177 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 30 pazienti rispetto a ieri. 3.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti nell’ultima giornata. Mentre sono 21.091 22.213 persone (-1.122 in 24 ore), pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 34 e portano il totale a 34.405.

Si registrano 9 decessi in Lombardia, 6 in Piemonte, 2 in Emilia Romagna, 4 in Veneto, 3 in Toscana, 4 in Liguria, 3 nel Lazio, 1 nelle Marche, 1 in Puglia, 1 in Abruzzo. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 178.526 77.010, con un incremento di 1.516 persone rispetto a ieri. Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 27762 casi (contro i 46882 tamponi effettuati). Si tratta di un positivo ogni 132 persone, ovvero 0,8%. E a oggi il totale complessivo dei tamponi è di 4.695.707. Mentre il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 223,2 tamponi fatti, il 0,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,5%. In 8 regioni non ci sono stati incrementi di casi rispetto al giorno precedente: Campania, Puglia, Trento, Bolzano, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Non si sono registrati decessi in Campania, Trento, Sicilia, Friuli, Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

IN LOMBARDIA

In Lombardia Sono 92.060 i casi totali (+143). Nella giornata di ieri si registrano 9 deceduti che portano il totale a 16.466 dall’inizio dell’epidemia. I dimessi/guariti salgono a 60.361 (+877), Gli attualmente positivi sono 15.233 (-743) di cui 1-902 ricoverati con sintomi (-116), 69 in terapia intensiva (-25) e 13.262 in isolamento domiciliare (-602). Nella giornata di ieri sono stati effettuati 7.44 tamponi contro i 6.637 del giorno prima per un totale di 906.322 tamponi dall’inizio dell’epidemia. Tweet Coronavirus Anthony Fauci: “Una seconda ondata di contagi di Covid è possibile. L’Italia? Non ha fatto errori” Farmaco antinfiammatorio utile nella cura dei malati gravi di Covid-19 Coronavirus: trend in calo degli attualmente positivi (-1.340), 34 decessi, +1.516 guariti Coronavirus, studio inglese: farmaco steroide riduce del 35% la mortalità Coronavirus. Parigi scontri durante la manifestazione dei lavoratori ospedalieri.

DATI PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.233 in Lombardia, 2.450 in Piemonte, 1.405 in Emilia-Romagna, 718 in Veneto, 463 in Toscana, 242 in Liguria, 1.129 nel Lazio, 601 nelle Marche, 273 in Campania, 353 in Puglia, 64 nella Provincia autonoma di Trento, 806 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 468 in Abruzzo, 93 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 65 in Molise e 10 in Basilicata.

