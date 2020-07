Coronavirus, continuano a salire i nuovi positivi. Si ritorna in terapia intensiva

Tornano a salire, anche se in modo lieve, i pazienti Covid ricoverati e su quelli in terapia intensiva. Sono 192 i nuovi casi, con un aumento di 21 rispetto a ieri, mentre sono 7 le vittime, numero che porta il totale a 34.861 morti. Sono 14.642 quelli che allo stato sono positivi al Coronavirus nel nostro Paese, mentre in terapia intensiva ci sono 74 pazienti, 3 in più. Di questi quasi la metà (36) sono in Lombardia. E’ quanto emerge dai dati odierni del ministero della Salute. Segnale positivo: in 12 regioni non ci sono più pazienti nelle rianimazioni. Negli altri reparti ospedalieri in tutta Italia sono complessivamente ricoverati con sintomi 945 pazienti, cinque più di ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono scesi sotto i quattordicimila e sono oggi 13.623, 13 in più nelle ultime 24 ore. I guariti e i soggetti dimessi sono invece 192.108, con un incremento rispetto a ieri di 164. Ancora in calo, come spesso accade nei fine settimana, il numero di tamponi effettuati. Complessivamente sono stati fatti 37.462 tamponi nelle ultime 24 ore.

DATI PER REGIONE

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 5 luglio 2020: Lombardia 94.416 (+98, +0,1%); Emilia-Romagna 28.637 (+24, +0,08%); Veneto 19.326 (+8; +0,04%); Piemonte 31.423 (+18; +0,06%); Marche 6.790 (+1, +0,01%); Liguria 9.999 (+8; +0,08%); Campania 4.719 (+5; +0,11%); Toscana 10.285 (+9, +0,09%); Sicilia 3.094 (nessun nuovo caso); Lazio 8.186 (+14, +0,2%); Friuli-Venezia Giulia 3.326 (nessun nuovo caso); Abruzzo 3.309 (+4, +0,1%); Puglia 4.536 (nessun nuovo caso); Umbria 1.447 (nessun nuovo caso); Bolzano 2.647 (+2, +0,08%); Calabria 1.183 (nessun nuovo caso); Sardegna 1.370 (+1, +0,07%); Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso); Trento 4.873 (nessun nuovo caso); Molise 445 (nessun nuovo caso); Basilicata 404 (nessun nuovo caso).

