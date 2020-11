Coronavirus, crescono i nuovi contagiati e le vittime. Locatelli (Css): niente eccezioni a Natale o vanificheremo tutto

Franco Locatelli

Sono 37.242 (ieri 36.176) i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 699 i decessi (ieri 653). E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus e che evidenzia che il coefficiente Rt nazionale è 1.18. Gli attualmente positivi sono 777.176 – con un incremento di 15.505 unità da ieri – di questi, 739.471 si trovano in isolamento domiciliare, 33.957 sono ricoverati con sintomi e 3.748 si trovano in terapia intensiva (+36 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 238.077 tamponi. La Lombardia resta la regione con più positivi con 9.221 casi, seguita da Campania con 4.226 e Piemonte 3.861. Oggi non ci sono regioni sotto i cento casi.

GLI ESPERTI

Intanto, il presidente dell’Istituto superiore della sanità, Silvio Brusaferro ha annunciato che “abbiamo un rischio alto un po’ in tutto il Paese, anche se abbiamo segnali positivi derivanti dalle misure prese”. “E’ assolutamente necessario – ha ribadito – riportare il numero di nuovi casi a una soglia dove il tracciamento sia possibile ed efficace. Di qui la necessità di mantenere attive le misre e l’appello a tutti di rispettarle”. Sul fronte vaccini, invece, interviene il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts, Franco Locatelli. “I profili di sicurezza dei vaccini che saranno disponibili per la commercializzazione seguiranno tutta una serie di step ineludibili garantiti dalle agenzie regolatorie – ha detto: Ema per l’Europa, Fda per gli Usa”.

Locatelli ha risposto indirettamente, in sostanza, ad Andrea Crisanti che in un’intervista aveva espresso perplessità nel sottoporsi a un vaccino elaborato in così poco tempo. E definendo “sconcertanti” le dichiarazioni lette sulla stampa, Locatelli ha aggiunto: “In un Paese che già di per sè si connota a volte per qualche perplessità, dubbio, o ostilità a considerare le strategie vaccinali, è bene ricordare sempre il riverbero a livello mediatico che certe affermazioni possono avere”. Locatelli, inoltre, in merito alle festività natalizie ha tagliato la testa al toro. “Questo Natale dovremo essere responsabili. Non sarà un Natale come tutti gli altri: su questo dobbiamo essere estremamente chiari. Niente eccezioni – come è stato fatto questa estate – o vanificheremo tutti i sacrifici fatti finora”.

LO SCENARIO PER REGIONE in aggiornamento

VALLE D’AOSTA

Sono sette i decessi di pazienti affetti da coronavirus nelle ultime 24 in Valle d’Aosta, mentre i nuovi positivi sono 155. E’ quanto si legge nel bollettino dell’Unità di crisi (in base ai dati Usl). Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 278 (132 nella ‘seconda ondata’). I guariti sono 103, mentre gli attuali contagiati sono 2.080. Le persone sottoposte a tampone sono state 306. Infine i ricoverati sono 148 di cui 10 in terapia intensiva.

TRENTINO ALTO ADIGE

Otto decessi e 736 nuovi casi positivi: è il bilancio dell’epidemia da coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Il totale delle vittime del Covid-19 in provincia di Bolzano sale così a 446, mentre i casi di infezione accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 20.117. Gli ultimi 736 positivi sono stati rilevati sulla base di 3.286 tamponi valutati, di cui 1.106 nuovi test. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 329; altri 139 sono assistiti nelle strutture private convenzionate. In terapia intensiva si trovano 38 pazienti Covid-19. Inoltre, 111 persone sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.239 (ieri erano 10.570), delle quali 10 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 8.160 (421 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.200 persone (18 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

EMILIA-ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 100.344 casi di positività, 2.533 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.307 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi dell`11,3%, stabile rispetto a ieri (1,4%). Questo mentre si registrano 47 nuovi decessi. Secondo la rilevazione settimanale della Cabina di Regia nazionale, l`indice di trasmissione del contagio (Rt), in Emilia-Romagna scende a 1,14. E` il quarto calo consecutivo, dopo quelli delle tre settimane precedenti (rispettivamente: 1,63, 1,57, 1,4). L`età media dei nuovi positivi di oggi è 45,8 anni. Su 1.036 asintomatici, 391 sono stati individuati grazie all`attività di contact tracing, 161 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con gli screening sierologici, 16 tramite i test pre-ricovero. Per 458 casi è ancora in corso l`indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province dell`Emilia-Romagna vede Modena con 625 nuovi casi, Bologna con 534, Reggio Emilia con 363, Piacenza (309), Ravenna (158), Parma (125), Rimini (109) e Ferrara (101). Poi l`area di Imola (80), Cesena (68) e Forlì (61). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 22.307 tamponi, per un totale di 1.957.785. A questi si aggiungono anche 3.776 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 62.934 (1.928 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 60.156 (+1.883 rispetto a ieri), il 95,5% del totale dei casi attivi.

ABRUZZO

In Abruzzo soni 705 i nuovi casi di positività al Covid 19 su 4648 tamponi effettuati. Sono invece 18 i nuovi decessi 8 dei quali segnalati solo oggi al servizio medico regionale. Sono complessivamente 22547 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 705 nuovi casi di età compresa tra 5 mesi e 97 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 102, di cui 43 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 20 in provincia di Chieti, 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 739 (di età compresa tra 63 e 95 anni, 5 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo), 8 casi sono riferiti a decessi avvenuti nelle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 6430 guariti (+171 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei guariti e dei deceduti, sono 15378 (+516 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 366943 test (+4648 rispetto a ieri); 661 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 75 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 14642 (+512 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 7387 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+301 rispetto a ieri), 4334 in provincia di Chieti (+86), 4498 in provincia di Pescara (+102), 5911 in provincia di Teramo (+209), 216 fuori regione (+1) e 201 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

PUGLIA

In Puglia, sono stati registrati 10.102 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.456 casi positivi: 478 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 187 nella provincia BAT, 405 in provincia di Foggia, 175 in provincia di Lecce, 115 in provincia di Taranto, 10 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Lo fa sapere la Regione Puglia sottolineando che ci sono stati registrati 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 702.823 test; 10.240 sono i pazienti guariti. 29.434 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 40.803, così suddivisi: 15.981 nella Provincia di Bari; 4.597 nella Provincia di Bat; 2.799 nella Provincia di Brindisi; 9.436 nella Provincia di Foggia; 3.136 nella Provincia di Lecce; 4.562 nella Provincia di Taranto; 292 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

CAMPANIA

In Campania nelle ultime 24 si sono registrati 4.226 casi di positività al Covid-19, di cui 3.633 asintomatici e 593 sintomatici, sono stati 25 i decessi e 1.395 i guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi da inizio pandemia sono 129.502, mentre le persone decedute salgono a 1.217, il totale dei guariti è 29.293. I tamponi processati complessivi sono 1.383.104, di cui 27.649 eseguiti ieri.

Il report dei posti letto su base regionale è così distribuito: quelli in terapia intensiva disponibili sono 656, di cui 201 occupati; i posti di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata, sono 3.160 di cui 2.244 occupati.

SARDEGNA

Sono 17.578 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 581 nuovi casi, 226 rilevati attraverso attività di screening e 355 da sospetto diagnostico. Si registrano 5 decessi (367 in tutto): quattro uomini e una donna, in età compresa fra 63 e 93 anni. Le vittime: 3 residenti nel nord Sardegna e 2 nella Città Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 339.997 tamponi con un incremento di 4.354 test. Sono invece 526 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+9 rispetto al dato di ieri), mentre è di 69 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.049. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.517 (+324) pazienti guariti, più altri 50 guariti clinicamente. Sul territorio, di 17.578 casi positivi complessivamente accertati, 3.675 (+119) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.822 (+114) nel Sud Sardegna, 1.396 (+36) a Oristano, 2.996 (+182) a Nuoro, 6.689 (+130) a Sassari.

