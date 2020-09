Coronavirus, curva pandemica stabile. Crescono vittime e ricoveri in terapia intensiva

E’ di 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri il bilancio dei nuovi positivi secondo il bollettino del ministero della Salute. Salgono anche i tamponi, tornati oggi a quota 100.607, 20mila in piu’ di ieri. Mentre si registrano 12 deceduti rispetto ai 9 di ieri. Gli attualmente positivi al covid-19 sono 40.532, di questi, 38.040 si trovano in isolamento domiciliare, 2.285 sono ricoverati con sintomi e 207 sono in terapia intensiva (ieri 201). Intanto, salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19. All’elenco dei medici deceduti a causa dell’epidemia pubblicato sul portale Fnomceo si aggiunge infatti l’urologo Paolo Marandola, attivo in Zambia per studiare Covid-19.



LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 159 le persone risultate positive al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, sulla base di 17.831 tamponi, e due i morti. Lo ha riferito la Regione nel suo bollettino quotidiano. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi effettuati è dello 0,89%. Tra questi 18 sono ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico. In terapia intensiva ci sono attualmente 30 persone (+1), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 264 (+1). Con i due decessi di oggi il totale complessivo dei morti arriva a quota 16.905.

PIEMONTE

Sono 117 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Piemonte rispetto a ieri (33.970 i casi totali da inizio emergenza). Lo fa sapere l`Unità di Crisi della Regione sottolineando che dei nuovi 117 casi, 44 sono in screening, 53 contatti di caso, 20 con indagine in corso. I ricoverati in terapia intensiva sono 6(- 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 123(+ 11 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.098. L`Unità di Crisi ha anche comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.255 (+ 29) rispetto a ieri, così suddivisi su base provinciale: 3.401 (+3) Alessandria, 1621 (+2) Asti, 855 (+3) Biella, 2.622 (+4) Cuneo, 2.450 (+0) Novara, 13.920 (+15) Torino, 1206 (+0) Vercelli, 996 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 184 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 335 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.277 tamponi. Sono stati registrati 15 nuovi casi positivi. Il numero delle persone positive al coronavirus sale quindi a 3.168. Sono 15 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e 38 quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco, mentre sono due i pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva. Rimane stabile a 292 il numero dei decessi. Attualmente le persone in isolamento domiciliare sono 1.539, delle quali 74 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone guarite sono 3.460.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 617 (2 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 29 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.210: 1.550 a Trieste, 1.354 a Udine, 941 a Pordenone e 352 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.244, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 587. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

VENETO

Sono 159 i nuovi caso di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo dall’inizio dell’epidemia di 25.138 infetti. Sale anche il numero delle vittime, che ora ammontano a 2.151, 5 più di ieri. Lo rende noto il Bollettino regionale. I soggetti attualmente positivi sono 2.990 (+6), , e in isolamento fiduciario si trovano 7.611 persone (+ 425).

LIGURIA

In Liguria sono 73 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 35 solo nella provincia di La Spezia. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 3.335 tamponi e che si è registrato anche il decesso di un uomo di 78 anni all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Al momento in tutto il territorio regionale sono 149 le persone ricoverate in ospedale, 9 più di ieri, di cui 13 in terapia intensiva, mentre sono 2513 quelle positive e 1855 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

EMILIA ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 33.862 casi di positività, 106 in più rispetto a ieri, di cui 52 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 106 nuovi casi, 66 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 52 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 12 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 8. Il maggior numero di casi si registrano nelle province Bologna (22), Modena (16), Ravenna e Ferrara (15). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39 anni.

TOSCANA

Ancora 90 nuovi casi in Toscana (età media 38 anni, 71% asintomatico, 43% collegato a un precedente caso) nelle ultime 24 ore, ma nessun decesso e 29 guarigioni (di cui 28 totali, pazienti divenuti negativi al doppio tampone di controllo). Così il report giornaliero della Toscana, regione dove salgono a 13.304 i casi di positività al coronavirus, i guariti raggiungono quota totale di 9.565 (202 guariti clinici e 9.363 guariti ‘virali’) mentre i decessi sono invariati a quota 1.151. Gli attualmente positivi sono oggi 2.588 (+2,4% su ieri) di cui 108 ricoverati (-2 su ieri e 20 in terapia intensiva) e 2.480 in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+2,6% su ieri). Ci sono 4.305 (+138 su ieri pari al +3,3%) persone negative ma isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.624, Nord Ovest 1.835, Sud Est 846). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 644.645, 6.574 in più rispetto a ieri.

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata comunica che ieri, 15 settembre, sono stati processati 533 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 5 sono risultati positivi. Le positività riguardano 3 persone diagnosticate in Basilicata ma residenti e in isolamento in Puglia, 1 persona residente a Pisticci, 1 persona di nazionalità estera in isolamento a Potenza. Nella stessa giornata sono state registrate 2 guarigioni nel Comune di Potenza. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 87 (88 all`ultimo aggiornamento + 1 positività – 2 guarigioni) e di questi 81 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 7 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 3 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell`ospedale `San Carlo`, a Matera 3 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva dell`ospedale `Madonna delle Grazie`.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d`Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 383 guariti; 1 persona di nazionalità estera in isolamento a Potenza; 1 persona di nazionalità estera domiciliata nel Comune di Venosa e ricoverata all`ospedale `San Carlo` di Potenza; 2 persone residenti in Comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 4 cittadini residenti in un Comune dell`Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 9 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 30 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino, diagnosticato in Puglia, residente in Basilicata dove si trova in isolamento; 3 cittadini stranieri in isolamento a Palazzo San Gervasio. Dall`inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 64.863 tamponi, di cui 64.206 risultati negativi.

MARCHE

Il Gores comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.346 tamponi: 755 nel percorso nuove diagnosi e 591 nel percorso guariti. I positivi sono 38: questi casi comprendono due rientri dall’estero (Ucraina e Usa), otto contatti stretti di casi positivi, sei soggetti sintomatici, otto contatti domestici, tre casi rilevati dallo screening svolto nel percorso sanitario, due contatti in ambito assistenziale/residenziale, un rientro dalla sardegna e otto casi in fase di verifica.

UMBRIA

Passano da 29 a 32 i ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali umbri, ma scendono da sei a cinque quelli in terapia intensiva. L’aggiornamento da parte della Regione segnala 17 nuovi positivi al Covid emersi nell’ultimo giorno, 2.117, e otto guariti, 1.563, che portano a 473 gli attualmente positivi (rimangono infatti 81 i deceduti). Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 1.868 tamponi, 181.097

dall’inizio della pandemia.

LAZIO

“Oggi nel Lazio si registrano 165 casi di questi 86 sono a Roma e zero decessi”. È il dtao fornito oggi dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Partita da oggi presso l’aeroporto di Fiumicino la sperimentazione su due voli Roma-Milano `COVID Free’, iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio. Nella Asl Roma 1 sono 31 i casi nelle ultime 24h e di questi undici sono casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, quattro con link alla comunità del Perù, uno dalla Costa D’Avorio, uno dall’Austria, uno dalla Romania e uno dalla Calabria. Tredici sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 52 – spiega – i casi nelle ultime 24h e tra questi diciassette i casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, due dal Bangladesh, due dalla Spagna, uno dalla Romania e undici con link alla comunità del Perù. Cinque i casi individuati dal medico di medicina generale e quindici sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 3 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro dall’Albania, sette sono contatti di casi già noti e isolati e tre casi individuati dal medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro dalla Romania, uno è un contatto di un caso già noto e isolato e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro uno dalla Lombardia, uno dall’Umbria, uno dalla Spagna e uno dalla Romania. Un caso individuato in fase di accesso al pronto soccorso e dodici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 36 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ventidue i casi e di questi dieci sono casi di rientro cinque da Singapore, tre dalla Romania, uno dalla Lombardia e uno con link dalla Sardegna. Nove hanno un link al cluster del mercato ittico dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Frosinone si registra un caso contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti si registrano otto casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano cinque casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati” concludel’assessoreD’Amato.

ABRUZZO

Sono complessivamente 4052 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 18 nuovi casi (di età compresa tra 15 e 82 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 473. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2973 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2955 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 606 (+15 rispetto a ieri).

CAMPANIA

In Campania 186 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Zero le persone decedute e 69 i guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi dall’inizio della pandemia salgono a 9.537 mentre i decessi restano 452. I guariti in totale sono 4.888 di cui 4.884 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Il totale dei tamponi eseguiti è 511.535, di cui 6.072 esami effettuati nella giornata di ieri.

PUGLIA

In Puglia sono stati condotti oggi 4.571 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 103 casi positivi: 51 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi; 11 in provincia Barletta Andria Trani, 22 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 2 fuori regione. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. E` stato registrato un decesso in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza – ricorda la Regione – sono stati effettuati 360.787 test: 4.252 sono i pazienti guariti; 1.863 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.689, così suddivisi: 2.572 nella Provincia di Bari; 536 nella Provincia di Bat; 745 nella Provincia di Brindisi; 1.577 nella Provincia di Foggia; 732 nella Provincia di Lecce; 474 nella Provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl – assicura la Regione – hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. “Il Dipartimento di Prevenzione oggi ha rilevato 51 nuovi contagi e le positività riguardano 31 contatti stretti collegati a casi isolati in precedenza e sottoposti a sorveglianza, 1 rientro dall`Australia e 19 casi sui quali sono in corso accertamenti epidemiologici”, ha spiegato il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce. “Dei quattro positivi in provincia di Brindisi – ha sottolineato il dg della Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone – due sono contatti stretti di un caso di altra Asl, uno è un cittadino straniero rientrato dalla Romania e l’ultimo riguarda una persona che si è sottoposta a tampone perché aveva manifestato sintomi collegabili al Covid”.

“Sono 11 i casi registrati oggi nella Bat. Su 8 sono in corso le indagini epidemiologiche a cura del Dipartimento di Prevenzione, mentre 3 casi sono riconducibili a un solo caso positivo registrato nei giorni scorsi”, ha spiegato il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, mentre il dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla ha reso noto che “i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono 22. Si tratta di: 10 persone sintomatiche; 9 contatti stretti di casi già noti; 3 persone individuate durante l’attività di screening di pre-ricovero. Tutti sono stati presi in carico dal Servizio di Igiene aziendale che sta effettuando le relative indagini epidemiologiche”. Il Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo ha aggiunto: “La Asl di Lecce registra oggi 9 casi: 4 sono contatti di casi già noti, 2 hanno contratto l`infezione fuori regione, uno è un residente su cui sono in corso le indagini epidemiologiche, 2 sono casi noti relativi al mese di agosto inseriti oggi nel sistema di sorveglianza nazionale”. Infine il direttore della Asl Taranto, Stefano Rossi: “Dei 4 casi di Covid rilevati nella provincia di Taranto, 2 riguardano contatti stretti di casi positivi già noti e sottoposti a sorveglianza, gli altri 2 riguardano giovani sottoposti a test”.

CALABRIA

Sono 19 i nuovi casi di contagio da Covid 19 in Calabria rispetto a ieri, che portano il totale di positivi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus a 1.741 casi. Lo fa sapere la Regione Calabria, sottolineando che in totale sono stati fatti 176.447 tamponi. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 12 in reparto; 32 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 10 in reparto; 2 in terapia intensiva; 97 in isolamento domiciliare; 465 guariti; 34 deceduti; Reggio Calabria: 6 in reparto; 94 in isolamento domiciliare; 304 guariti; 19 deceduti; Crotone: 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 8 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 205 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione). I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l’ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l’AO di Cosenza sono tredici; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Dei 14 casi di Cosenza, 8 sono migranti, 2 da focolaio noto, 1 da rientro e 3 in corso di inchiesta epidemiologica. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.642. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SICILIA

Novanta casi di Covid-19 in più oggi in Sicilia, di cui 35 in provincia di Catania, 33 in quella di Palermo. Complessivamente sono 1.988 positivi attuali: 155 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva e 1.817 in isolamento domiciliare. Sono 5.473 i casi totali, 3.190 i dimessi guariti; 295 i deceduti, tre in più rispetto a ieri. Significativo l’incremento dei tamponi effettuati, pari a 5.809.

SARDEGNA

Sono 2.991 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 27 nuovi casi, 20 rilevati attraverso attività di screening e 7 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 140 in tutto. In totale sono stati eseguiti 162.836 tamponi, con un incremento di 1.818 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 88 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 17 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.373. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.364 (+4) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.991 casi positivi complessivamente accertati, 489 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 297 (+2) nel Sud Sardegna, 176 (+5) a Oristano, 269 (+7) a Nuoro, 1.760 (+12) a Sassari.

