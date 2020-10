Coronavirus, Fauci: vaccino entro fine anno

Il dottor Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive e componente della task force governativa Usa contro il coronavirus

Un vaccino entro fine anno è probabile, ma la somministrazione di massa richiederà diversi mesi: lo ha dichiarato il virologo statunitense Anthony Fauci in un’intervista concessa alla Bbc in cui ha criticato la Casa Bianca per “non aver seguito la scienza”. “Sapremo se un vaccino è sicuro ed efficace entro la fine di novembre o all’inizio di dicembre, ma quando si parla di vaccinare una proporzione significativa della popolazione, in modo da poter influenzare la dinamica dell’epidemia, si dovrà aspettare il secondo o terzo trimestre” del 2021.

Allo stesso tempo è importante che i dirigenti politici diano il buon esempio: “Si può influenzare il comportamento in modo positivo e negativo, sarebbe una vergogna se avessimo un vaccino sicuro ed efficace ma una parte notevole della popolazione si rifiutasse di utilizzarlo perché non si fida delle autorità”, ha continuato Fauci. Fauci ha inolte criticato le affermazioni del presidente Donald Trump secondo cui ascoltare gli scienziati porterebbe alla depressione: “Se ci comportassimo in modo prudente sarebbe possibile la scienza e le misure di sanità pubblica senza chiudere l’economia”.

