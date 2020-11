Coronavirus, il vaccino come gli sbarchi sulla luna. Una partita (anche) geopolitica

La corsa per produrre il primo vaccino Covid-19 al mondo non è solo una questione di salute pubblica. È anche una questione di feroce rivalità geopolitica, simile agli sbarchi sulla Luna. Sulla scia dell’annuncio di lunedì secondo cui il vaccino Pfizer-BioNTec si è dimostrato efficace al 90%, la Russia ha affermato oggi che il suo stesso candidato, Sputnik V, è ancora più efficace, riducendo la probabilità di contrarre la malattia del 92%. Il fondo sovrano russo, che ha sostenuto il vaccino, ha dichiarato mercoledì che i suoi risultati provvisori si basano sui dati dei primi 16.000 partecipanti alla sperimentazione che hanno ricevuto entrambi i colpi del vaccino a due dosi.

“Stiamo dimostrando, sulla base dei dati, che abbiamo un vaccino molto efficace”, il capo dell’RDIF Kirill Dmitriev citato da Reuters, aggiungendo che è il tipo di notizie di cui gli sviluppatori del vaccino avrebbero parlato un giorno con i loro nipoti. Le possibilità di contrarre COVID-19 sono del 92% inferiori tra le persone vaccinate con Sputnik V rispetto a quelle che hanno ricevuto il placebo, ha detto l’RDIF. La cosiddetta sperimentazione di Fase III del colpo sviluppato dall’Istituto Gamaleya si sta svolgendo in 29 cliniche in tutta Mosca e coinvolgerà 40.000 volontari in totale, di cui un quarto riceverà un colpo di placebo. Nonostante le affermazioni, lo Sputnik V non è uno dei vaccini generalmente considerati i più promettenti. Ecco l’elenco dei più promettenti vaccini candidati a sconfiggere la pandemia nel mondo:

PFIZER-BIONTECH – USA-GERMANIA Questo vaccino mRNA, che usa il codice genetico del virus, è frutto della collaborazione di due colossi farmaceutici americano e tedesco. Probabilmente sarà disponibile anche in quantità modeste già prima della fine del 2020;

OXFORD UNIVERSITY-ASTRAZENECA -GB Il vaccino anti Covid-19 sviluppato dall’azienda biofarmaceutica AstraZeneca e dall’Università di Oxford, in partnership con l’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia. Vaccino vettore adenovirus che utilizza il virus che causa il raffreddore negli scimpanzé. Risultati provvisori sono previsti in settimane e, se buoni, una quantità limitata potrebbe essere disponibile entro il 2020;

MODERNA – USA E’ sviluppato dall’azienda biotech statunitense Moderna. Anche questo candidato vaccino mRNA usa il codice genetico del virus. I risultati dei test sono attesi entro la fine di novembre. Ma il CEO dell’aziedna ha già detto che è improbabile che sia disponibile su larga scala nel primo trimestre del 2021;

NOVAVAX – USA Anche Novavax è un azienda americana. Si tratta di un vaccino adiuvante proteico che rinforza il sistema immunitario. Nella fase 3 dei test che coinvolge 100.000 volontari e dovrebbe essere disponibile nella seconda metà del prossimo anno se tutto va bene.

JOHNSON & JOHNSON – USA Sviluppato Janssen, industria farmaceutica dell’americana Johnson & Johnson, questo vaccino di tipo adenovirus vettoriale. Anche la sperimentazione di questo vaccino è alla sua fase 3 ed è atteso per la seconda metà del 2021.

VALNEVA – FRANCIA Questo vaccino francese, ha un “approccio tradizionale”, come scrive The Guardian. Le dosi dovrebbero essere prodotti in Scozia e sarà sicuro ed efficace non sarà disponibile prima della seconda metà del 2021;

SINOVAC – CINA La fase tre di sperimentazione sono in corso in Brasile, Indonesia e Turchia. I risultati sono attesi in questo mese, ma i test brasiliani hanno subito una battuta d’arresto a causa di effetti collaterali per alcuni volontari. Questo vaccino è stato tuttavia somministrato nei casi d’emergenza nella città cinese di Jiaxing.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it