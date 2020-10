Coronavirus, lieve calo dei nuovi positivi ma ancor di più dei tamponi. Al vaglio del governo, nuove restrizioni

Per il quarto giorno consecutivo, il numero dei nuovi positivi si mantiene alto: 2.578 nuovi casi nelle ultime 24 ore contro 2.844 di ieri. Cala anche il numero dei morti: 18 vittime contro le 27 di ieri. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute. Di certo un leggero calo che però è associato ad un numero di tamponi molto minore (oltre 26mila in meno). Per quanto riguarda le regioni, cresce ancora la Campania (+ 412),la regione colmaggior numerom di nuovi contagi.

Intanto il governo studia le prime misure per rallentare la diffusione del virus. Una delle indicazioni del Cts – che in queste ore l’esecutivo potrebbe prendere in considerazione – riguarda il contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie. Un Dpcm sarà varato mercoledì prossimo. La linea del Cts, per allontanare un aumento significativo del contagio e la necessità di un lockdown generale, sarebbe quella di una restrizione progressiva delle misure nella stagione autunnale: a cominciare da una stretta sulla movida agli orari anticipati di chiusure dei locali sino ad un aumento significativo dei controlli, oltre all’obbligo di mascherina all’aperto (Speranza: “Lo stiamo valutando”).

IN CIFRE

Complessivamente dall’inizio della pandemia è stata accertata la positività di 325.329 persone, + 2.578 (ieri + 2.844). Gli attualmente positivi sono 57.429, + 1.863 (ieri + 1.569). I dimessi/guariti sono 231.914, + 697 (ieri + 1.247). I deceduti sono 35.986, + 18 (ieri + 27). I ricoverati con sintomi sono 3.287, + 82 (ieri + 63). In terapia intensiva ci sono 303 pazienti, + 6 (ieri +3). Sonostati processati 92.714 tamponi (ieri 118.932.

LO SCENARIO PER REGIONE

in aggiornamento

VENETO

Continua a crescere su ritmi preoccupanti il numero dei contagi da Coronavirus in Veneto. Oggi sono 261 i nuovi infetti, per un dato complessivo di 28.624 dall’inizio dell’epidemia. C’è anche un vittima, che porta il numero totale delle vittime a 2.194. Lo afferma il bollettino della Regione. I soggetti in isolamento domiciliare sono 9.509, dei quali 2.693 positivi. Crescono i ricoverati nei reparti non critici, 250 (+8), mentre sono 29 (+1) i pazienti nelle terapie intensive.

EMILIA ROMAGNA

Balzo dei contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: in regione nelle ultime 24 ore si registrano 179 nuovi positivi su oltre 7mila tamponi e poco più di duemila test sierologici. Dei casi 96 sono asintomatici, rilevati da screening regionali e attività di contact tracing. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, mentre si registra una nuova vittima, una donna in provincia di Modena. Ô quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. L’età media dei nuovi casi è di 43 anni mentre sul territorio il maggior numero dei casi si registra nelle province di Rimini (37), Piacenza (35), Bologna (32), Reggio Emilia (17), Modena (11) e a Forlì (20). Complessivamente, i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.954 (+164 rispetto a ieri). Invariato rispetto a ieri il numero dei pazienti in terapia intensiva (11), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 212 (+12).

MARCHE

Nelle Marche altri 59 positivi rilevati nelle ultime 24ore dopo i 59 riscontrati ieri e i 42 del giorno precedente. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche. Nell’ultima giornata testati 1.862 tamponi (1.122 nel percorso nuove diagnosi e 740 nel percorso guariti). Nel sud delle Marche il maggior numero di contagi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 19 in provincia di Macerata, 14 in provincia di Fermo; poi otto in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono cinque soggetti sintomatici, 14 contatti in ambito domestico, sette contatti stretti di casi positivi, due rientri dall’estero (Romania), 13 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, dieci casi registrati in ambiente di vita/divertimento, un caso rilevato dallo screening effettuato in contesto comunitario/assistenziale, un rientro da altra regione e sei casi in fase di verifica.

PUGLIA

Balzo in avanti notevole di casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia. Si passa dai 111 di ieri ai 151 di oggi su un numero di test minore e cioè 3486 rispetto ai 3918 della giornata trascorsa. Per fortuna non si registrano decessi. Il numero complessivo di morti rimane fermo a 598. È quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dei 151 casi positivi, 97 sono in provincia di Bari, 21 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 di residenza non nota. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 424.869 test. Sono 4.739 i pazienti guariti (+ 15 rispetto a ieri) e 2.897 i casi attualmente positivi (+136), dei quali 244 ricoverati in ospedale (+6) e 2653 a domicilio (+130). Degli attuali positivi, lo 0,4% si trova in rianimazione e l’8,0% negli altri reparti ospedalieri.

