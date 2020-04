Coronavirus, Istituto superiore sanità: curva positivi scende, misure funzionano

Silvio Brusaferro

“Lo stato dell’arte” sull’emergenza coronavirus in Italia “ci racconta di persone con i sintomi che stanno riducendosi e una curva di positività decrescente a livello nazionale. L’adozione delle misure restrittive del lockdown in tutto il Paese ha consentito di limitare la circolazione in molte aree”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, facendo il punto sull’emergenza coronavirus. “La Lombardia – ha spiegato – resta la regione più colpita, ma anche qui la curva mostra un decremento. Il Veneto mantiene la stessa tendenza, come l’Emilia Romagna. Nelle Marche i numeri sono più limitati e concentrati al confine con l’Emilia Romagna. Altre regioni hanno una circolazione più limitata”. “C’è una forte reattività in tutto il Paese nell’andare a intercettare i focolai, adottando misure di contenimento della diffusione del virus”.

