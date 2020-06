Coronavirus, mai così pochi nuovi contagiati. Calano anche i morti

I morti sono 60, un nuovo calo che speriamo possa essere definitivo e non debba più tornare intorno o sopra alle cento unità. Nessuna vittima in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Mentre continua il calo dei contagiati per il coronavirus: sono complessivamente 233.197, con un incremento rispetto a ieri di soli 178 casi (dato più basso dal 26 febbraio). Ieri si era registrato un aumento di 355. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sono i principali dati che emergono dall’odierno bollettino della Protezione civile.

Inoltre, ci sono 6 Regioni che comunicano zero nuovi contagiati: Marche, Sicilia, Umbria, Molise, Calabria e Basilicata. Mentre come detto, sono 60 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 75 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 19, mentre ieri erano state 33. I morti a livello nazionale salgono così a 33.475. Sono invece 41.367 i malati, 708 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.616. Saliti a 158.355 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 848. Domenica l’aumento era stato di 1.874. 424 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 meno di ieri. Di questi,167 sono in Lombardia, 3 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 6.099, con un calo di 288 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 34.844, con un calo di 409 rispetto a ieri. I tamponi per il coronavirus sono finora 3.910.133, in aumento di 31.394 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.451.674.

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 18053 casi (contro i 31394 tamponi effettuati) Si tratta di un positivo ogni 101 persone, ovvero l’1%. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 31394 test (ieri 54118). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 176,4 tamponi fatti, il 0,6%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,7%. Sia il dato sui tamponi che quello sui casi testati è visibili nei grafici qui di seguito.

DATI PER REGIONE

Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono 20.861 in Lombardia (-135), 5.062 in Piemonte (-99), 3.068 in Emilia-Romagna (-95), 1.468 in Veneto (-32), 1.082 in Toscana (-29), 611 in Liguria (-58), 2.894 nel Lazio (-89), 1.327 nelle Marche (-11), 939 in Campania (-41), 1.155 in Puglia (-22), 293 nella Provincia autonoma di Trento (-11), 967 in Sicilia (-19), 266 in Friuli Venezia Giulia (-12), 744 in Abruzzo (-9), 123 nella Provincia autonoma di Bolzano (-4), 31 in Umbria (+0), 161 in Sardegna (-24), 17 in Valle d’Aosta (+2), 135 in Calabria (-9), 135 in Molise (-10), 28 in Basilicata (-1). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.131 (+19), Piemonte 3.876 (+9), Emilia-Romagna 4.124 (+10), Veneto 1.918 (+0), Toscana 1.048 (+7), Liguria 1.465 (+2), Lazio 739 (+4), Marche 987 (+0), Campania 413 (+1), Puglia 506 (+2), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Sicilia 274 (+0), Friuli Venezia Giulia 335 (+2), Abruzzo 408 (+3), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+1), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0).

SCARICA TUTTI I DATI PER PROVINCIA

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it