Coronavirus, meno contagi ma meno tamponi. Calano i morti. Speranza: c’è rischio che variante inglese possa arrivare in Italia

I nuovi casi sono 15.104 (16.308 ieri) e le vittime 352, in forte calo rispetto ai 553 di ieri. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino sull’emergenza coronavirus del ministero della Salute-Iss. Il tasso di positività sale all’11% aumentando dell’1,8% rispetto al 9,2% di ieri. Ma sono 137.420 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo di quasi 40 mila rispetto ai 176.185 di ieri. Con i decessi registrati oggi dall’inizio dell’epidemia da coronavirus il totale delle vittime sale a 68.799 persone. I casi di contagiati da Cov-Sars 2 sono invece complessivamente, dal principio della pandemia in Italia, 1.953.185.

Risale il numero dei pazienti attualmente positivi: sono 2.594 in più di ieri, in totale 622.760. Scendono di 41 unità le terapie intensive (in totale sono 2.743) e di 206 i ricoveri nei reparti covid (in totale 25.158). Sono 12.156 i nuovi guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale dall’inizio della pandemia è ora di 1.261.626. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.869), la Lombardia (1.795), l’Emilia Romagna (1.751), il Lazio (1.213) e il Piemonte (829).

I medici e gli anziani nelle Rsa avranno la priorità nelle vaccinazioni anti-coronavirus, poi toccherà anche agli insegnanti. Continua a ripeterlo il ministro della salute Roberto Speranza, ribadento che sono delle priorità “ma all’interno di queste bisogna fare delle scelte”. Secondo il ministro, c’è anche il rischio che possa arrivare in Italia la variante inglese del coronavirus, molto più contagiosa. “Il rischio è possibile. Se il virus è arrivato dalla Cina, è molto probabile che possa arrivare anche dalla Gran Bretagna”. “Già ieri sera – ha spiegato Speranza – ho dato incarico di verificare le sequenze genomiche nel nostro paese. Dobbiamo fare tutte le verifiche del caso e controllare con scrupolo che cosa avviene”.

