Coronavirus, meno contagi rispetto a ieri ma con 20mila tamponi in meno

Sono 1.458 (1.501 ieri) i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, con un totale di 287.297 dall’inizio dell’emergenza. Le vittime, invece, sono 7 contro le 6 di ieri,portando il totale dei morti a 35.610. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute. Tuttavia, calano certo, i casi di positività al coronavirus ma va però sottolineato che i tamponi analizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri, quindi oltre 20mila in meno.

Calati sensibilmente i tamponi anche in Lombardia dove si è passati da 16.493 a 12.844 e in Veneto, da 14.390 a 8.090. Sono 91 in più in un giorno i ricoverati con sintomi, cioè 2.042 in totale. Salgono anche i nostri connazionali positivi in terapia intensiva: 5 in più in 24 ore, con 187 posti occupati. Aumentano pure gli italiani contagiati in isolamento domiciliare: 36.280 da Nord a Sud, 910 in più in 24 ore. Nessuna regione è a zero contagi. La Lombardia è in testa.

Sui dati pervenuti dalle varie Regioni, la Calabria comunica che dei 14 positivi di oggi, 2 sono migranti. La Regione Emilia Romagna comunica il seguente ricalcolo: In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi Covid-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: in corretto 33.361. La Regione Sicilia comunica che dei 61 positivi di oggi, 3 sono migranti (1 a Siracusa e 2 a Ragusa). La Regione Sardegna comunica che il numero totale dei ricoverati non in T.I. è stato aggiornato con i dati reperiti in data odierna dal P.O. San Francesco di Nuoro.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

In Lombardia si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+40) per il Coronavirus. 12.844 i tamponi realizzati, con 265 casi positivi per una percentuale pari al 2%. L’incremento dei casi positivi, ricorda la Regione, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati.

PIEMONTE

In Piemonte i contagi sono 33.753, rispetto a ieri 82 in più. I ricoverati non in terapia intensiva sono 100 (-4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1989. I tamponi diagnostici finora processati sono 638.051, di cui 357.884 risultati negativi. Non si registrano vittime, il totale rimane quindi di 4153 deceduti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte rende noto che i pazienti virologicamente guariti sono 27.173 (+ 28 rispetto a ieri).

ALTO ADIGE

Nuova netta crescita di contagi in Alto Adige. Sono ben 40 i tamponi positivi esaminati nella giornata di ieri su un totale di 1.273. Dei 40 nuovi contagi individuati, 15 riguardano i lavoratori stagionali e altri 6 riguardano persone che sono state in stretto contatto con chi è già risultato positivo nel salumificio di Chiusa. A Bolzano città, le persone contagiate sono complessivamente 662, due in più rispetto a ieri per un totale di 59 attualmente positivi. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 16 e uno di essi necessita delle cure della terapia intensiva. I pazienti positivi al tampone che si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 39. I decessi sono fermi dai primi di giugno a 292.Le persone in isolamento domiciliare sono 1.411 mentre quelle guarite sono 2.540, dieci in più rispetto a ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 595 (2 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 23 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 45 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.157: 1.543 a Trieste, 1.335 a Udine, 924 a Pordenone e 342 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.213, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 564. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

LIGURIA

Sono 78 i nuovi contagiati in Liguria. Non risultano per fortuna nuovi decessi, mentre gli ospedalizzati crescono ancora di 6 unità e sono ora 126, undici dei quali in terapia intensiva. Resta importante il numero dei tamponi eseguiti: 1.682 nell’ultimo giorno. Tra i 78 nuovi positivi la maggioranza proviene ancora dallo spezzino, con 51 casi testati in Asl 5: 12 sono contatti di caso confermato e 39 emersi in attività di screening. I nuovi positivi in regione sono poi 15 nell’Asl 2 savonese (13 in strutture sociosanitarie) e 11 nell’Asl 3 di Genova. Un contagiato nell’imperiese.

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.504 casi di positività, 143 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l`attività di controllo e prevenzione: dei 143 nuovi casi, 54 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 50 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Sono 14 i nuovi contagi collegati a rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 7. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Su 71 nuovi asintomatici, 14 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 5 tramite i test pre-ricovero, 51 grazie all`attività di contact tracing mentre in 1 caso l`indagine epidemiologica è ancora in corso. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Reggio Emilia (32), Bologna (21), Parma (21). Ravenna (20), Modena (13) e a Cesena (13).

TOSCANA

In Toscana sono 13.114 i casi di positività al Coronavirus, 91 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 9.506 (72,5% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 630.201, 6.737 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.459, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 97 (5 in più rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in meno). Purtroppo, oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 86 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 91 casi odierni è di 44 anni (il 20% ha meno di 26 anni, il 29% tra 26 e 40 anni, il 32% tra 41 e 65 anni, il 19% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 79% è risultato asintomatico, il 13% pauci-sintomatico. Delle 91 positività odierne, 8 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. 3 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n.80 della Regione Toscana, di cui 2 riferibili a cittadini residenti fuori regione. Il 42% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.927 i casi complessivi ad oggi a Firenze (24 in più rispetto a ieri), 731 a Prato (11 in più), 918 a Pistoia (4 in più), 1.409 a Massa (12 in più), 1.642 a Lucca (6 in più), 1.233 a Pisa (6 in più), 638 a Livorno (11 in più), 996 ad Arezzo (10 in più), 550 a Siena (2 in più), 533 a Grosseto (3 in più). Sono 537 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (2 in più).

Sono 39 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 35 nella Nord Ovest, 15 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 352 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 474 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 723 casi x100.000 abitanti, Lucca con 423, Firenze con 388, la più bassa Livorno con 191. Complessivamente, 2.362 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (52 in più rispetto a ieri, più 2,3%). Sono 4.101 (103 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1.566, Nord Ovest 1.830, Sud Est 705). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 97 (5 in più rispetto a ieri, più 5,4%), 17 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 5,6%).

Le persone complessivamente guarite sono 9.506 (33 in più rispetto a ieri, più 0,3%): 201 persone clinicamente guarite (9 in più rispetto a ieri, più 4,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 9.305 (24 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Purtroppo, oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 86 anni deceduta a Pisa. Sono 1.149 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 418 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 176 a Massa Carrara, 148 a Lucca, 93 a Pisa, 65 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,8 x100.000 residenti contro il 59,0 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (90,3 x100.000), Firenze (41,3 x100.000) e Lucca (38,2 x100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x100.000).

UMBRIA

Sono 24 i nuovi casi di positività registrati in Umbria l’ultimo giorno, 2.066 totali. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano: tornano a crescere i ricoveri ordinari, 23, uno in più di ieri, mentre sono sempre quattro i pazienti in terapia intensiva. Segnalati cinque nuovi guariti, 1.542 in tutto, mentre restano 81 i morti. Gli attualmente positivi passano da 424 a 443. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 1.726 tamponi.

MARCHE

Nelle Marche sono stati accertati 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 922 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Questi casi comprendono 16 rientri dall’estero (Albania, Macedonia, Ucraina, Pakistan), 7 contatti domestici, 7 soggetti sintomatici, 4 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dalla Sardegna e 2 casi in fase di verifica. Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall’inizio della pandemia sale così a 7.552. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 740 tamponi nel percorso guariti.

LAZIO

“Su quasi 10mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 143 casi di questi 90 sono a Roma e un decesso”, lo ha comunicato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 37 nuovi positivi (5 in Provincia dell’Aquila, 11 in quella di Chieti, 5 a Pescara e 12 Teramo). Da accertare 4 casi, 44 ricoverati (di cui 3 in terapia intensiva), 535 in isolamento domiciliare, 2964 dimessi/guariti, 175854 test complessivi, 579 attualmente positivi. I casi positivi di oggi hanno età compresa tra 3 e 94 anni.

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha riferito che oggi – domenica 13 settembre 2020 – in Puglia, sono stati registrati 2.955 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 83 casi positivi. 56 in provincia di Bari, secondo quanto recita una nota, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 349.719 test; 4.201 sono i pazienti guariti; 1.678 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.449: 2.439 nella Provincia di Bari; 518 nella Provincia di Bat; 741 nella Provincia di Brindisi: 1.523 nella Provincia di Foggia; 722 nella Provincia di Lecce; 453 nella Provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota (un caso è stato eliminato dal database). Da segnalare, sempre in Puglia, l’obbligo di mascherine su tutto il territorio comunale a Polignano a Mare, in provincia di Bari, a seguito di una ordinanza del sindaco Domenico Vitto, firmata ieri dopo un aumento dei contagi negli ultimi giorni. L’ordinanza prevede anche la messa al bando di qualunque festa e assembramento, anche in luoghi, e la chiusura delle attività al pubblico alle 24 e 30 e il divieto di apertura prima delle 5.

CAMPANIA

In Campania si registrano 122 nuovi positivi, con 4.236 tamponi effettuati. In totale i positivi sono stati 9.125. Lo comunica l’unità di crisi regionale. Non ci sono nuovi decessi. Il totale dei guariti è di 4.733 (di cui 4.729 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 172.919 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.715 (+14 rispetto a ieri), quelle negative sono 171.204”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: rispetto a ieri si registra un ricovero in più, mentre i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 98 (dato invariato da 8 giorni).

SARDEGNA

Trentatre nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sardegna dove sono 2.874 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza. Secondo quanto riporta una nota, nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 33 nuovi casi, 21 rilevati attraverso attività di screening e 12 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 140 in tutto. In totale sono stati eseguiti 158.080 tamponi, con un incremento di 1.252 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 80 i pazienti ricoverati in ospedale (+18 rispetto al dato di ieri), mentre è invariato il numero dei pazienti (14) attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.310. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.323 (+8) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.874 casi positivi complessivamente accertati, 478 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 288 nel Sud Sardegna, 150 a Oristano, 250 (+8) a Nuoro, 1.708 (+20) a Sassari.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it