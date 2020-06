Coronavirus, oltre 8,5 milioni contagi totali nel mondo

Il bilancio complessivo globale di casi confermati di coronavirus ha superato gli 8 milioni e mezzo, dopo i 138.980 contagi registrati nel corso dell’ultimo giorno. Lo ha annunciato l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) nella sua relazione quotidiana. Nelle ultime 24 ore, 6.271 persone sono morte per il Covid-19 in tutto il mondo, portando il bilancio delle vittime a 456.973, secondo il rapporto. Il bilancio globale cumulativo di casi confermati ha ora raggiunto 8.525.042, come indicato nel bollettino.

